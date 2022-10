Manuel Clouthier se desmarca de elecciones de 2024: ‘Yo ya estoy retirado’

Manuel Clouthier, empresario sinaloense quien es también hermano de la exsecretaria Tatiana Clouthier, descartó este lunes que esté interesado en la contienda electoral por la Presidencia en 2024.

“Fue en febrero de 2019 que anuncié públicamente mi retiro de la política electoral, yo ya estoy retirado (...) Yo estoy retirado de la política, esa es la realidad, no milito en partido pol alguno, no me interresa participar en la contienda electoral de 2024″, puntualizó este lunes en entrevista con Grupo Fórmula.

Esto sucede luego de que el nombre de Manuel Clouthier apareció entre las preferencias ciudadanas para nombrar a un candidato para las siguientes elecciones presidenciales, en la encuesta de México Elige.

Clouthier aparece en el segundo lugar de menciones dentro de las preferencias por candidatos del Partido Acción Nacional (PAN). En primer lugar se encuentra Santiago Creel; en tercero, Rommel Pacheco; luego Mauricio Kuri; y en quinto lugar, Xóchitl Gálvez.

Según encuesta de #MxElige, @LillyTellez , @RicardoAnayaC y @SantiagoCreelM son los favoritos entre la población general y simpatizantes del Partido @AccionNacional para ser candidatos a la Presidencia de México en 2024. #MxElige pic.twitter.com/jc4uLwBW5R — México Elige (@MXelige) October 10, 2022

México Elige cuestionó a la ciudadanía sobre quién le gustaría que fuera candidato por el PAN. Lilly Téllez obtuvo 16.3 puntos; Santiago Creel obtuvo 10.5 puntos; le siguió Anaya, con 10.3 puntos; y Manuel Clouthier, con 9.6 puntos.

El empresario retirado de la política dijo que agradece las menciones, pero que no piensa volver a la política y que se ha hecho mucha especulación al respecto luego de que fuera invitado a una reunión panista el pasado 20 de septiembre.

“Ahorita mencionan a personas que están en la jugada, que ellos están aspirando. En mi caso, no estoy aspirando ni estoy haciendo nada de carácter político. Si ponen mi nombre lo respeto, les agradezco que tengan ese gesto y me alimentan el ego y esas cosas, pero fuera de ahí no tengo un interés en participar”, afirmó Clouthier en la radio.

Con respecto a ser relacionado con el PAN, volvió a retirar que él no milita en ningún partido político. Al ser cuestionado sobre si eso no decepcionaría a quienes buscan un candidato panista, apuntó:

“Esto no es de animarse, me aventé de a candidato independiente. Esto es de inteligencia, es de criterios, es de saber entender la realidad. Y bueno, pues a lo mejor ellos andan urgidos de candidato, pero yo no ando urgido de un hueso, ni de un puesto, ni ando buscando chamba. Yo andaba buscando que México mejorara y sigo en esa búsqueda de que México mejore, pero no ya por la vida electoral. Ese ciclo, insisto, está agotado”, comentó en la entrevista con Radio Fórmula.