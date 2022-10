¿Por qué renunció Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía? Esto dice su hermano Manuel

'Me paso a la porra', fue una de las frases de la carta de renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía (Cuartoscuro)

Manuel Clouthier, hermano de la ahora exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, consideró que los últimos cambios sobre la Guardia Nacional motivaron la renuncia de su familiar.

“Esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión. Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”, publicó en su cuenta de Twitter.

El político agregó que con la salida de Clouthier del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, la Iniciativa Privada pierde a su “única aliada”.

“Para “el señor de los cielos” sus colaboradores son de úsese y tírese !!!”, agregó.

¿Qué cambios se hicieron a la Guardia Nacional?

El Congreso de la Unión aprobó en septiembre el pase del cuerpo de seguridad creado en el sexenio obradorista a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El documento establece ahora que corresponde a la Sedena ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La reforma aprobada por el Congreso señala también que la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad creado apenas en 2019, realizará sus operaciones con una estructura que se integrará por la Secretaría de la Defensa Nacional en el nivel más alto de mando.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, tendrá entre sus facultades formular las políticas, programas y acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que sean aplicables a la Guardia Nacional.

La Organización de las Naciones Unidas criticó la medida promovida por López Obrador, al señalar que el pase significa un paso atrás en materia de Derechos Humanos.

La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, calificó como un “retroceso en seguridad pública” que implica dejar a México sin una fuerza policial civil nacional con la cual enfrentar la persistente violencia.

Con información de AP