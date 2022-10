Tatiana Clouthier renuncia a la Secretaría de Economía: ‘Mi oportunidad de sumar está agotada’

Tatiana Clouthier renunció a su cargo como titular en la Secretaría de Economía, anunció este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Respetamos su decisión, insistimos para que se quedara pero es una mujer con convicciones con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Clouthier asumió la titularidad de la dependencia en enero de 2021 tras haber coordinado la campaña presidencial de López Obrador en las elecciones federales de 2018.

El mandatario expuso la situación de manera pública tras haber recibido una misiva y agradeció a Clouthier por su labor en el gobierno.

“Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo, no puede ella salir por la puerta de atrás, nos ha apoyado y vamos a sentir su ausencia pero como lo hemos platicado ella va a continuar con sus convicciones defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo económico y político del país”, manifestó.

¿Qué dice la carta de renuncia de Tatiana Clouthier?

La exsecretaria leyó el contenido de la carta que presentó al presidente para “dejar claro motivos, etcétera y evitar sobre todo especulaciones”, dijo en conferencia.

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, comenzó.