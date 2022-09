Consultas del T-MEC en materia energética podrían durar más de 75 días: Tatiana Clouthier

El proceso de consultas entre México, Estados Unidos y Canadá por el reclamo de esos países sobre el cumplimiento en materia energética bajo el acuerdo comercial T-MEC, podría ir más allá de los 75 días formales si hay avances y extenderse según acuerden las partes, dijo Tatiana Clouthier, secretaria de Economía y consideró que hay que darle tiempo al tema y no magnificar las cosas.

“A veces le damos sentido a las cosas o las magnificamos con un lente en donde no ponemos las cosas en la perspectiva que habría que ponerlas y decir, vamos a esperar a ver qué pasa”, dijo sobre los procesos que se han levantado al amparo del Capítulo 31 del T-MEC sobre Solución de Controversias para resolver desacuerdos entre países que han sido cuatro en dos años.

La primera fue de Estados Unidos a Canadá, la segunda de Canadá a Estados Unidos; luego Canadá y México le solicitaron a Estados Unidos una consulta sobre reglas de origen, en la que no hubo acuerdos en el proceso de las consultas, trascendió a los paneles que es el mecanismo contencioso y en noviembre se tendrá respuesta por parte del grupo de arbitraje.

“Ya pasamos la consulta, no nos pusimos de acuerdo, vamos a entrar al panel, se conforma el grupo de arbitraje y estamos esperando una respuesta para finales de noviembre en donde el grupo de arbitraje resuelva a favor de México y Canadá o de Estados Unidos y a partir de ahí, se tomen las decisiones que se tengan que tomar a partir de las reglas que están escritas”

La cuarta petición de solución de controversias fue la hecha por parte de Estados Unidos y Canadá a México en materia energética en el que el periodo formal del proceso de consultas para a través del diálogo alcanzar acuerdos, es de 75 días.

“Si las partes empiezan a avanzan en las soluciones, el periodo se puede extender hasta que las partes lo decidan, si no, entran en el panel y pueden resolver unas cosas y otras que no, se van al panel”, explicó la funcionaria durante su participación en la Primera Convención Binacional organizada por la American Society of Mexico.