¿Quién sustituirá a Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía? Esto dijo AMLO

El presidente Andrés Manuel López anunció este 6 de octubre que Tatiana Clouthier presentó su renuncia a la Secretaría de Economía.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reveló que intentó convencer a Clouthier de no abandonar el gabinete; sin embargo, aseguró que respeta la decisión de la funcionaria y destacó que “es una mujer con convicciones, con criterio”.

“Recibí un escrito de Tatiana en el que me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país. Respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión. Dejar la Secretaría de Economía”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“No puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado y vamos a sentir su ausencia, pero ella va a continuar con sus convicciones defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo económico y político del país”, añadió.

Carta de despedida

Tras el anunció, Tatiana Clouthier leyó una carta de despedida, en la que agradeció al titular del Ejecutivo la oportunidad de participar en el Gobierno Federal y

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación; si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las Ligas Mayores; conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México.

La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país; no obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse.

Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues en el público y en la porra, uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores, como lo platicamos desde el 26 de julio, y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra”.

¿Quién se queda en lugar de Tatiana Clouthier?

Tras la renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía, AMLO fue cuestionado sobre quién sustituirá a la sinaloense en el cargo; sin embargo, el presidente dijo que será hasta el viernes 7 de octubre cuando revele el nombre de la nueva o nuevo titular de la SE.

“Por respeto a Tatiana, vamos a esperar y mañana se va a dar a conocer quién va a sustituir. Hoy no era conveniente. La idea es hacerle un homenaje”, dijo el mandatario.