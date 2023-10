¿Por qué AMLO no podrá quitarle 13 fideicomisos al Poder Judicial? Esto dice Enrique Quintana

'La ofensiva de la 4T en contra del Poder Judicial en realidad deriva de que algunas sentencias no han gustado al presidente de la República': Enrique Quintana.

La Suprema Corte tiene todos los recursos legales para declarar anticonstitucional la reforma que busca eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, afirma Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero.

En su columna de este jueves titulada ‘Va a ganar la Corte’, el periodista y analista político señaló que en cuanto se promulgue la reforma -que esta semana fue aprobada en comisiones y será votada en el Pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana- se van a emprender una serie de acciones legales para frenar la disolución de los fideicomisos del Poder Judicial.

Esto, de acuerdo con Quintana, será sencillo, pues solo se necesita el 33 por ciento de cualquiera de las Cámaras para emprender una acción de inconstitucionalidad, la cual llegaría directamente a la Corte.

“La Corte, sea en alguna de las dos salas o en el Pleno, tendrá que resolver respecto a la constitucionalidad de la decisión del Poder Legislativo”, indicó en su texto el especialista.

Durante la discusión, los ministros podrán argumentar que el artículo 100 de la Constitución establece que será el propio Poder Judicial, el que defina su Presupuesto, por lo que podría considerarse violatorio que se entregue a la Tesorería de la Federación los 15 mil 450 millones de pesos en fideicomisos del Poder Judicial.

“El que, por una decisión unilateral del Poder Legislativo, virtualmente se expropien recursos del Poder Judicial puede considerarse como una invasión de atribuciones”, mencionó Enrique Quintana.

“De hecho, en el momento en que se asigne a un ministro la acción de inconstitucionalidad que emprendieran los legisladores, podría tomar la determinación de declarar una suspensión y la entrega de los fideicomisos a la Tesorería quedaría sin efecto”, añadió.

AMLO asegura que cancelación de fideicomisos al Poder Judicial no afectará las prestaciones de los trabajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial no afectará ni los sueldo ni las prestaciones de los trabajadores y que la iniciativa de Morena solo se busca terminar con los privilegios de los ministros de la Corte.

El mandatario mexicano señaló en su mañanera que sus opositores han buscado desinformar y confundir a los empleados del Poder Judicial y les prometió que no habrá recortes ni reducción de salario.

“Están desinformando hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. ¡No! Si el Poder Legislativo cancela esos fideicomisos no se afecta en nada a los trabajadores. Se afectará los privilegios de los de ‘arriba’, un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales. Es cortar el copete de privilegios, no afectar a los trabajadores”, sentenció.

“Decirles a los trabajadores que no deben preocuparse de nada, que no los quieran confundir diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos, sin sus prestaciones, ¡No! Es con los de arriba que han abusado muchísimo. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, añadió.

Esta semana, legisladores de Morena, PT y PVEM aprobaron en comisiones reformas legales para eliminar 13 de los 14 fideicomisos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los morenistas señalaron que los 13 fideicomisos contienen 15 mil 450 millones de pesos que deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, para que puedan ser asignados a los programas sociales y a las obras de infraestructura.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y eventual aprobación en el pleno la próxima semana.