AMLO habló con Colosio antes de que Mario Aburto lo asesinara: Esta fue la conversación

A propósito del amparo concedido a Mario Aburto Martínez, el asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, López Obrador recordó lo que platicó con él un par de días antes de haber sido ultimado.

De acuerdo con el mandatario, se conocieron y cenaron juntos el 21 de marzo de 1994 en la casa de la “licenciada Clara Jusidman” que se encontraba en las Lomas de Chapultepec, una exclusiva colonia residencial en la Ciudad de México.

“Fue una plática importante, como de dos horas y al día siguiente se fue a su gira, pasó primero a Sonora, el 22 a Baja Sur, a La Paz creo y de ahí a Tijuana y ahí lo asesinan, me dolió muchísimo porque imagínense, habíamos hablado de política, del por qué había que cambiar la política neoliberal”, recordó.

“Me acuerdo de una expresión, cuando yo le estoy diciendo que la política neoliberal no es opción, no es alternativa para el pueblo de México y que había que darle más importancia a la inversión pública y a la industria de la construcción, lo que estamos haciendo para reactivar la economía y crear empleos y mejor distribución de los ingresos, de la riqueza, me acuerdo de la respuesta, dice, hay que regresar a Keynes”, dijo en referencia al modelo formulado por John Maynard Keynes y que promueve la intervención del Estado en la economía.

“Rarísimo porque era (Milton) Friedman, el padre de la política neoliberal, que era lo que estaban aplicando y siguieron aplicando hasta finales del (2018) 18, pero él ya estaba pensando en llevar a cabo cambios en política económica”, señaló.

López Obrador aprovechó para subrayar que el asesinato de Colosio fue un acontecimiento “muy impactante y muy doloroso para todos los mexicanos” e indicó que hace tiempo llegó a la conclusión de que se trató de un crimen de Estado y como tal, requiere de mucha voluntad política para que se pueda esclarecer.

“Detienen a (Mario) Aburto, se empieza a hablar de que era Aburto, no era Aburto, lo habían cambiado, era la duda si había sido un asesino solitario o habían participado otros o quiénes estaban detrás, yo llegué a la conclusión hace tiempo de que se trató de un crimen de Estado”, acusó.

¿Qué ha pasado con Mario Aburto desde entonces?

Mario Aburto Martínez es conocido por ser el único sentenciado por el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en marzo de 1994.

Aburto Martínez podría salir de la cárcel en marzo de 2024, tras cumplir una condena de 30 años, el próximo 23 de marzo de 2024, luego de haber obtenido un amparo por parte de un Tribunal Colegiado, a través del juicio 104/2021.

En un principio, Aburto Martínez había recibido una condena de más de 40 años de prisión, por lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca ordenó al juez que emita una nueva sentencia que se base el Código Penal de Baja California vigente al momento de los hechos.

La versión oficial indica que Aburto disparó contra Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, en la colonia de Lomas Taurinas. Dos días después fue juzgado por estos hechos bajo el cargo de homicidio calificado con premeditación, ventaja y alevosía, además de la portación de arma de fuego sin licencia.