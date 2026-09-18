Belmont Cragin, el barrio en Chicago que alberga más personas mexicanas, puertorriqueñas y latinas

Este es el barrio de Chicago con más personas de países latinoamericanos.

Un barrio del noroeste de Chicago desplazó a La Villita y Pilsen, tradicionalmente de población mexicana, como el vecindario con mayor población hispana de la ciudad, que además se ha vuelto más diversa, según un estudio divulgado este viernes por la Universidad de Illinois en Chicago (UIC).

Ubicado a unas 8 millas al norte de lo que fuera durante décadas el corazón el Chicago latino, Belmont Cragin alberga a más residentes de habla hispana de cualquier otra área de la ciudad, señala el estudio de la UIC.

De los casi 802.000 residentes latinos que tiene Chicago, la tercera ciudad más poblada del país, después de Nueva York y Los Ángeles, más de 57.000 llaman hogar a Belmont Cragin, un cambio demográfico que se ve reflejado en las banderas de México, Argentina y Colombia que decoran los porches de sus casas, agrega el estudio.

Su principal avenida, Fullerton, donde los comercios despliegan carteles multilingües, refleja la diversidad de una comunidad con raíces que se extienden por toda América Latina.

Fullerton Avenue también es ahora el corredor comercial más transitado de Chicago, generando aproximadamente 181 millones de dólares en ventas sujetas a impuestos en 2024, encontró el estudio. Superó al de la “Milla magnífica mexicana”, en la Calle 26, que generó casi 177 millones de dólares.

Aunque los residentes mexicanos siguen siendo el grupo latino más grande en Belmont Cragin, el estudio identifica importantes poblaciones puertorriqueñas, centroamericanas y suramericanas en el área, incluidos residentes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y ecuatorianos.

Otros datos del estudio destacan que Austin, un vecindario de mayoría afroamericana en el oeste de Chicago, registró el mayor aumento de residentes latinos de cualquier área comunitaria de la ciudad.

No existe una explicación única de por qué los residentes latinos de Chicago se están mudando a vecindarios como Austin o Belmont Cragin, pero el estudio señala que la gentrificación impulsada por los altos costos de los alquileres y de las propiedades es una variable que ayudaría a comprender el mapa cambiante.

La transformación geográfica coincide con el crecimiento de una clase media latina; actualmente, casi un tercio de los hogares latinos en Chicago percibe ingresos anuales de por lo menos 100.000 dólares. Esta cifra representa un aumento frente al 20.7 por ciento registrado hace aproximadamente una década, según el informe.

Chicago cuenta ahora con 77.798 hogares latinos con ingresos de seis cifras, lo que supone un incremento de casi 35.000 hogares en dicho periodo.

Asimismo, el porcentaje de adultos latinos con título universitario o superior ha pasado del 12.6 por ciento al 20.4 por ciento, mientras que el número de trabajadores latinos empleados en puestos de gestión, negocios, ciencia y arte ha experimentado un crecimiento aún mayor.