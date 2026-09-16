¡Embisten a Olmecas! Toros de Tijuana son CAMPEONES de la LMB por tercera vez en su historia

Los Toros de Tijuana celebran su tercer campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol tras vencer a los Olmecas de Tabasco en el Juego 6 de la Serie del Rey 2026. (Fotos: IA, LMB).

Los Toros de Tijuana derrotaron este martes por 0-2 a los Olmecas de Tabasco para proclamarse campeones de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) por tercera vez en la historia.

Los Toros triunfaron por 4-2 en la Serie del Rey 2026 por el título de la LMB, ante unos Olmecas que perdieron la primera final de su historia.

La primera vez en la historia que los Toros se coronaron en la LMB fue en el 2017, cuando vencieron a los Pericos de Puebla; la segunda ocasión sucedió en el 2021, cuando derrotaron a los Leones de Yucatán; ahora, en la tercera se impusieron a los Olmecas de Tabasco en el Toros Mobil Park.

Esta temporada tuvo un sabor amargo para la Nación Escarlata, pues el sueño del tricampeonato de Diablos Rojos del México terminó muy pronto, cuando los Pericos los dejaron fuera en el juego seis de la Serie de Zona.

Resumen: ¿Qué pasó en el juego 6 de Toros de Tijuana vs. Olmecas de Tabasco?

El abridor Adonis Medina sufrió para controlar a los bateadores de Olmecas en la apertura de la tercera entrada.

Permitió que corrieran las bases Domingo Leyba y Jasson Atondo gracias a un error de Hernán Pérez desde la tercera base que Domingo aprovechó para llegar a la antesala.

Afortunadamente para los Toros de Tijuana, Adonis Medina controló a Marco Hernández con un rodado de out hacia segunda base.

En el cierre del cuarto capítulo Jeremy Rhoades, abridor de Tabasco, fue el que tuvo problemas con dos hombres en las almohadillas, pero al final salvó los papeles. En la quinta Rhoades no pudo contener por más tiempo a la ofensiva de Tijuana.

A un out de salvar la entrada y dejar congelados a un hombre en segunda y a uno en tercera, el dominicano Gilberto Celestino partió el diamante con un sencillo que empujó a home a Junior Lake y a Jonathan Guzmán para ponerse arriba 0-2.

En la novena, Tabasco amenazó. Coloco hombres en primera y segunda, pero Brett de Geus apagó las alarmas y sacó el tercer out vía un elevado de Alan Espinoza al central que atrapó Junior Lake para sellar la victoria.

Anotaciones por entrada:

Ganador: Adonis Medina

Perdedor: Jeremy Rhoades.