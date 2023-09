Los ‘bateó’: Femexfut ‘coqueteó’ con Horacio de la Vega, presidente de la LMB, pero la rechazó

El organigrama de la Federación Mexicana de Futbol ha sufrido varios cambios importantes este año después del fracaso de la Selección Nacional en el Mundial Qatar y dentro de la nueva estructura fue considerado Horacio de la Vega.

A principios del 2023, Yon de Luisa anunció que no continuaría como presidente de la FMF. Su lugar fue tomado por Juan Carlos ‘Bomba’ Rodríguez bajo la figura de Comisionado de la FMF, el nuevo cargo más alto.

Dentro de la nueva estructura de la Femexfut, el comisionado Rodríguez contempló a Horacio de la Vega, actual presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), exdirector de Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) y exatleta.

“Hubo interés, tengo una relación estrecha con Juan Carlos Rodríguez, él me ayudó mucho en el pasado, y luego llegó Ivar Sisniega (actual presidente de la FMF), a quien lo reconozco como mentor”, reveló en entrevista para Fox Sports México.

De la Vega fue considerado como Director General Internacional de la FMF, un cargo de nueva creación y que sería finalmente ocupado por José Román -encargado de la comercialización de la Selección Mexicana para los Mundiales del 2026 y 2030-, según Marca.

Horacio de la Vega durante la conferencia de prensa para anunciar a Caliente como patrocinador oficial de la LMB. (Galo Cañas Rodríguez)

Aunque el administrador deportivo no aceptó la oferta de ‘Bomba’ Rodríguez, le ofreció algunas propuestas para mejorar la FMF y el futbol mexicano, entre las que destacan la centralización de los derechos de transmisión de los equipos -como ocurre en la MLS, la Premier League o la propia LMB- para que se ofrezcan en paquete a las televisoras.

“Hubo pláticas de los avances que hemos tenido en beisbol y que creo que necesita el futbol mexicano como retos: centralización de derechos, producción homologada de televisión para un standard equitativo de los equipos”, comentó el directivo a Fox Sports.

Horacio de la Vega rechazó el cargo en la FMF porque desea darle continuidad a su proyecto como presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, el cual asumió a finales del 2019.

“Hubo intereses en común, pero también valoro lo que me ha dado el beisbol, que me ha dado todos los apoyos y eso vale mucho”, confesó el directivo, quien no descarta alianzas entre la LMB y la Liga MX para el beneficios de ambas ligas.