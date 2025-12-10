¿Qué pasó con Fanki? Páginas falsas y fila virtual que no llega a ningún lado

La página de Fanki mostró diversos errores antes y durante la preventa de boletos para el partido México vs. Portugal. (Foto: Cuartoscuro/caotura/IAGemini)

¡No soportó! Fanki tuvo diversos errores durante la preventa de boletos de México vs. Portugal, pero también hubo señalamientos de fraudes en páginas falsas, así como una fila virtual ‘fake’.

Esta espera en la plataforma web comenzaba regularmente entre 54 mil y 55 mil personas delante del usuario que ingresaba al sitio, pero cuando llegaba a 1 marcaba un error en la página de Fanki luego de tiempos de espera de entre 55 minutos y hasta 1 hora.

Es aquí donde aparecía una imagen de un balón con la explicación de que el servicio de la página no estaba restablecido y no dejaba otra opción más que salir para volver a formarte.

Diferentes usuarios denunciaron públicamente que el acceso era “una trampa” y nunca daba pie a la pestaña de compra de los boletos del partido México vs. Portugal.

La fila virtual 'fake' de Fanki. (Foto: Captura).

Inclusive los interesados en la compra de un ticket para ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca consideraron que dieron de baja el sitio para darle prioridad a los revendedores, pero no es información confirmada.

Profeco pide transparencia a Fanki en preventa de boletos de México vs. Portugal

Ante las problemáticas que presentó el sitio web de Fanki durante la preventa de boletos para el México vs. Portugal, Profeco compartió un comunicado para solicitar transparencia en el proceso de compra y explicación acerca de la caída de su página.

“Instamos a la boletera Fanki Sports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan comprar un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces”, se lee en el post publicado en X.

Asimismo, pidieron restablecer la comunicación a través de información dirigida a los usuarios de su sitio web.

