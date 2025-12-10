¡'Tarjeta roja’ para Fanki! Los mejores memes por la preventa de boletos para el México vs. Portugal

(Cuartoscuro / AP / Gemini IA / Captura de pantalla x.com)

Minutos antes de la preventa del México vs. Portugal, se cayó el servidor de Fanki. Los mejores memes al respecto.

Se supone que este miércoles inicia la preventa de boletos para el partido de México vs. Portugal, y la caída de Fanki, página encargada de vender las entradas, ya se ganó varios memes.

Desde 15 minutos antes de las 9 de la mañana, hora en que comenzaba la preventa Banorte para el partido en el que Cristiano Ronaldo jugaría en México, se registró la caída de los servidores de Fanki.

La creatividad de los fanáticos puede más que cualquier otra cosa, y mientras esperan pacientemente (o no) a que se restablezca el sitio, ya publicaron varios memes en redes sociales.

¿Qué pasó con Fanki? Registran caída de servidores previo a preventa de México vs. Portugal

Para todos los aficionados mexicanos del futbol, este miércoles resulta importante por la preventa de boletos para el México vs. Portugal, partido con el que se inaugurará el Estadio Banorte (Azteca) previo al Mundial 2026.

Además, significa la posibilidad de ver en vivo a una de las leyendas contemporáneas del futbol, es decir, a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca, lo que aumenta la emoción.

503 y 504: los errores de la página de Fanki

Sin embargo, antes de que iniciara la preventa de entradas para el partido inaugural del Estadio Banorte, en redes sociales registraron la caída de los servidores de Fanki, página donde se venderán entradas para el México vs. Portugal.

Primero marcó el Error 503, que por lo general se asocia a la saturación del servidor por la alta demanda que recibe de externos; en pocas palabras, como mucha gente quería entrar, ‘tiraron’ la página.

"Podría haber demasiado tráfico o un error de configuración. Inténtelo de nuevo más tarde“, se leía en la página de Fanki minutos antes de las 9 de la mañana.

Memes sobre la caída de Fanki, donde es la preventa para el partido México vs. Portugal. (Foto: Captura de pantalla x.com)

Cuando se supone que la preventa comenzó, mostró un error diferente: el 504; significa que un servidor (el cual funciona como intermediario entre tú y la página) no obtuvo una respuesta a tiempo de otro servidor al que necesitaba para completar la solicitud.

En términos más sencillos, un servidor se quedó esperando demasiado tiempo por una respuesta que no llegó, y por eso hay error. Esto no tiene que ver con tu conexión, para que te quedes más tranquilo.

Fanki cambia horario de inicio de preventa

El ‘Fankibot’, encargado de la preventa, señaló que los boletos para ver a la Selección Mexicana vs. Portugal estarían disponibles en preventa a partir de las 9 de la mañana.

Sin embargo, en sus redes sociales Fanki cambió la hora de venta a las 9:30 a.m., hora en la que, esperaban, regresara su servidor, lo cual no ocurrió. Hasta las 11:00 horas no publicaron algún comunicado relacionado con lo que pasa en su sitio.

Memes sobre la caída de Fanki por la preventa de México vs. Portugal. (Foto: Captura de pantalla x.com)

Memes de Fanki y la caída de sus servidores

Con un tono sarcástico y ‘riéndose de su tragedia’, como buenos mexicanos, algunos usuarios destacaron la frustración por no poder entrar a la página oficial de Fanki o la aplicación.

Mientras esperamos ‘pacientemente’ a que regrese Fanki y poder comprar boletos, te compartimos algunos de los memes más divertidos sobre la situación.

Memes sobre la caída de Fanki por la preventa de México vs. Portugal. (Foto: Captura de pantalla x.com)

