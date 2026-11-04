Jubilados de la Cámara de Diputados levantan plantón tras reunión con Raúl Bolaños: ¿Qué acordaron?

Jubilados de la Cámara de Diputados retiran plantón y esperan respuesta sobre sus pagos. (Cuartoscuro)

Jubilados y pensionados de la Cámara de Diputados levantaron el plantón que instalaron la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, aunque mantienen sus demandas.

Los inconformes decidieron retirar el bloqueo de los accesos al Palacio Legislativo luego de que los recibieron Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la Cámara de Diputados, y Fernando Castro Trenti, presidente del Comité de Administración de San Lázaro.

“Se levanta el plantón, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Ellos nos solicitaron respeto; yo le dije: ‘Nunca faltamos al respeto, es que ya no tuvimos opción’. Tenemos siete meses sin nuestra prestación”, dijo una trabajadora jubilada tras el diálogo con los legisladores.

Las personas jubiladas exigieron una mesa de diálogo con los legisladores. Su principal demanda es que se asignen los recursos necesarios para el numeral 23 de la partida 1530 del presupuesto para el ejercicio fiscal 2027.

Ese apartado establece que los jubilados reciban una ayuda económica mensual de 11 mil 800 pesos. Sin embargo, dejaron de recibir esta prestación bajo el argumento de una insuficiencia presupuestal.

“Hoy nos dieron una esperanza, compañeros, y una esperanza no ficticia (...). Esto es real, leerán el pliego petitorio y nos darán una solución precisa y contundente en la semana”, explicaron después de la reunión.

La sesión ordinaria programada para este miércoles a las 11:00 horas fue suspendida. Raúl Bolaños-Cacho justificó la medida por la reunión que sostuvo con los trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados.

Prometen nueva reunión en una semana

Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que volverán a reunirse el jueves 12 de noviembre a las 12:00 horas, luego de analizar el pliego petitorio que presentaron las personas jubiladas.

Ante los medios de comunicación, Bolaños-Cacho dijo que desconocía la situación de los trabajadores jubilados, pero que, junto con la Secretaría General de la Cámara, buscará opciones para una posible solución.

“Vamos a empezar a estudiarlo. No conocíamos Fernando (Castro Trenti) ni yo cuál era la situación de ellos”, precisó.

Agregó que algunos de los inconformes recurrieron a tribunales laborales para obtener los apoyos por la vía legal, pero las resoluciones de esos recursos siguen pendientes.