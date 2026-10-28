Volkswagen Puebla ‘pisa el freno’ a la huelga: trabajadores aceptan aumento salarial de 8.24%

El acuerdo salarial de Volkswagen Puebla incluye un aumento directo de 4.4%, mejoras al fondo de ahorro y un pago único de 12 mil pesos. (Cuartoscuro).

Tras la votación de la última propuesta de incremento salarial de la empresa Volkswagen en Puebla, los trabajadores de la firma alemana decidieron apoyar mayoritariamente el incremento ofrecido por el orden del 8.24 por ciento, que incluye 4.4 por ciento directo al salario, un bono de 12 mil pesos y 0.25 por ciento al fondo de ahorro.

Desde las 4:30 de la mañana inició el proceso de votación para aceptar o rechazar la última propuesta de la directiva, tras postergarse por meses el emplazamiento a huelga establecido originalmente para el 18 de agosto.

Tras esta jornada, la base de trabajadores optó por respaldar la medida por lo cual quedó conjurada la huelga con tres mil 890 votos a favor y mil 493 en contra. Del total de 6,211 trabajadores con derecho a votar sufragaron 5,403. Sólo se tuvieron 20 voto nulos.

Con 3 mil 890 votos a favor, los trabajadores de Volkswagen Puebla aceptaron la propuesta salarial y conjuraron la huelga. (Cuartoscuro). (Cuartoscuro/Mireya Novo)

Con ello, los trabajadores y técnicos sindicalizados de Volkswagen de México recibirán salarios diarios de entre 431.39 y mil 402.79 pesos y se acordaron mejoras en las prestaciones en 12 cláusulas del contrato colectivo de trabajo, incluyendo un aumento en el fondo de ahorro, que pasará del 10 al 10.25 por ciento, así como un incremento de 270.96 pesos en este concepto. Este acuerdo aplicará de manera retroactiva al 18 de agosto.

Otro de los pactos es el compromiso de la empresa a mantener la estabilidad laboral durante la vigencia del contrato colectivo de trabajo.

También se mantiene la garantía de pago de utilidades equivalente a 32 días de salario tabulado, independientemente de que se generen o no utilidades y 12 días de vacaciones, distribuidos en dos periodos de seis días, así como un pago único de 12 mil pesos, equivalente a una mejora económica del 3.59 por ciento.