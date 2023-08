¿Nueva crisis bancaria en EU? Acciones de bancos caen después de que Moody’s recortó calificaciones

Las acciones de los bancos estadounidenses cayeron después de que Moody’s Investors Service redujera sus calificaciones para 10 prestamistas pequeños y medianos y dijera que podría rebajar la calificación de grandes empresas, incluidas U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street y Truist Financial.

Los mayores costos de financiamiento, las posibles debilidades de capital regulatorio y los crecientes riesgos vinculados a los bienes raíces comerciales se encuentran entre las tensiones que impulsan la revisión, dijo Moody’s el lunes por la noche.

“En conjunto, estos tres desarrollos han reducido el perfil crediticio de varios bancos estadounidenses, aunque no todos los bancos por igual”, dijo la calificadora.

Acciones de bancos estadounidenses caen después de que Moody's recorta calificaciones, advierte sobre riesgos (Source: Moody's)

Las acciones cayeron para las firmas que vieron recortadas sus calificaciones, incluyendo M&T Bank, que cayó un 3.2 por ciento, y Webster Financial, que perdió un 1.3 por ciento.

Moody’s también adoptó una perspectiva “negativa” para 11 prestamistas, incluidos PNC Financial Services, Capital One Financial y Citizens Financial Group. Entre ellos, PNC bajó un 2.2 por ciento y Capital One perdió un 2.4 por ciento.

Los inversionistas, sacudidos por el colapso de los bancos regionales en California y Nueva York este año, han estado observando de cerca las señales de estrés en la industria a medida que el aumento de las tasas de interés obliga a las empresas a pagar más por los depósitos y aumenta el costo del financiamiento de fuentes alternativas.

Al mismo tiempo, esas tasas más altas están erosionando el valor de los activos de los bancos y dificultando que los prestatarios de bienes raíces comerciales refinancien sus deudas, lo que podría debilitar los balances de los prestamistas.

“El aumento de los costos de financiamiento y la disminución de las métricas de ingresos erosionarán la rentabilidad, el primer amortiguador contra las pérdidas”, escribió Moody’s en una nota separada explicando los movimientos. “El riesgo de activos está aumentando, en particular para los bancos pequeños y medianos con grandes exposiciones a CRE”.

Algunos bancos han frenado el crecimiento de los préstamos, lo que preserva el capital, pero también desacelera el cambio en su combinación de préstamos hacia activos de mayor rendimiento, dijo Moody’s.

Los bancos que dependen de niveles más concentrados o más altos de depósitos no asegurados están más expuestos a estas presiones, especialmente los bancos con altos niveles de valores y préstamos a tasa fija.