¿‘Rata de dos patas 2.0′? Paquita la del Barrio dejó seis temas inéditos

¿Tendremos las ‘Paquita’s version'? Paquita la del Barrio murió a los 77 años, pero su legado y su música no porque se queda en la cultura musical mexicana y ahora el repertorio de la cantante aumenta porque grabó canciones que no conocemos hasta el momento.

Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio, dejó seis temas inéditos que están grabados, afirmó su representante Francisco Torres durante su funeral este martes en Veracruz.

Paquita la del Barrio murió a consecuencia de un infarto el pasado 17 de febrero mientras estaba bajo los cuidados de la cantante Viola, hermana de la ‘Reina del barrio’.

Paquita la del Barrio grabó 5 canciones para un nuevo álbum. (Foto: Cuartoscuro) (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

¿Por qué no se publicaron antes las canciones de Paquita la del Barrio?

‘Paquito’, representante de la intérprete de la canción ‘Rata de dos patas’, señaló que en conjunto con su director musical dejó las seis canciones que hablan de diversos temas, desde los de dolor hasta ‘chuscos’.

Sostuvo que ninguno fue publicado debido a problemas de tiempos y diferencias con la disquera, por lo que esos temas fueron grabados en su casa en Xalapa, pero que la cantante falleció con el deseo que salieran a la luz y el público las conociera y pudiera cantarlas.

“Quedó una grabación que hizo, que por azares del destino la disquera no se decidió a grabar, y ella con su director musical grabó seis temas, los interpretó en su casa, era un disco que ella tenía mucha ilusión de que saliera, por esos arreglos que tenemos con la disquera no lo hemos llevado a cabo”, afirmó.

Paquita la del Barrio, conocida por diversos temas icónicos como ‘Me saludas a la tuya’ y ‘Tres veces te engañé’, tenía más de cinco décadas de trayectoria y aunque su situación de salud no era buena desde hacía algún tiempo, seguía realizando algunas actividades para poder seguir cerca de su público, como las canciones que ahora se conoce que no han salido al público.

Una de las últimas colaboraciones que tuvo la ‘Reina del Pueblo’ fue con la cantante Yuri quien grabó una nueva versión de ‘Cheque en blanco’ junto con Paquita, tema perteneciente al álbum Yuri y sus amigos del regional mexicano.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años. (Foto: Cuartoscuro) (El Financiero / Cuartoscuro)

¿Cómo fueron los últimos días de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio murió este lunes y fue velada en la ciudad de Xalapa, donde familiares y amistades llegaron para darle el último adiós.

El representante de la cantante también se encontraba preparando una gira que incluía varios estados, incluida una presentación en el Auditorio Nacional, donde tenía pactado un concierto que debió posponer por los problemas de salud de Paquita la del Barrio.

“Estaba lista para volver, teníamos que arrancar el carnaval aquí en Veracruz, la fecha en el Auditorio Nacional, teníamos ese compromiso de que el público la estaba esperando (..) Yo hablé con ella el sábado y muy preocupada me dijo que no podía caminar", explicó ‘Paquito’ a Ventaneando el pasado 17 de febrero.

Sin embargo, el mánager de la ‘Reina del pueblo’ afirmó que en los últimos días había mejorado de salud, aunque el 17 de febrero ya no despertó.