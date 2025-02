¿Qué le pasó a Mon Laferte antes de ser famosa? ‘He sido una mujer muy triste’

Mon Laferte compartió una carta en su Instagram donde reveló que en su infancia tuvo problemas con las adicciones, en su juventud sufrió abuso sexual y fue “una mujer muy triste'.

La cantautora chilena se presenta en el Vive Latino 2025 y en el Festival Pal' Norte 2025, gracias a su gira actual.

La intérprete de ‘Tu falta de querer’ publicó un texto donde contó detalles acerca de su vida relacionada con enfermedades que padeció y sus inicios como cantante.

Mon Laferte cantaba en la calle cuando era una adolescente. (Foto: Cuartoscuro) (Secretarías de Estado)

¿Cómo era la vida de Mon Laferte antes de ser famosa?

Mon Laferte está casada con Joel Orta, pero antes tenía “otra vida” donde tocaba en la calle y al mismo tiempo su “representante” abusaba de ella sexualmente.

“Empecé a trabajar a los 13 años y desde esa edad hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien me vendía como mi mánager, él se quedaba con la mitad del dinero ganado”, informó la artista.

Cuando era niña comenzó con adicciones al cigarro y a la mariguana, además sus primeros escenarios fueron en bares y circos: “Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar alcohol, fumar cigarro y consumir mariguana (...) En ese tiempo tocaba y cantaba en la calle, bares, transporte y alguna vez en un circo”.

A los 17 su abuela sufrió un derrame cerebral que la dejó en cama y el dinero ganado de las presentaciones lo gastaba para comprar medicamento y pañales.

Un año después consiguió un trabajo estable en la televisión, pero en ese empleo fue víctima de acoso sexual: “En los 5 años que estuve en la TV, ese productor me acosaba, me besó en la boza a fuerzas varias veces y me trataron como alguien sin talento, luego tuve el valor y me fui”.

Mon Laferte llegó a México a sus 23 años y se presentó en bares donde ocurrieron actos delictivos relacionados con el crimen organizado, de donde “salió corriendo para escapar”.

Mientras probó suerte en el ámbito musical se dedicó a pintar y eso la ayudó en momentos de depresión porque siempre fue “una mujer muy triste”.

Mon Laferte compartió una carta en su Instagram donde reveló que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad. (Foto: Instagram @monlaferte)

¿Qué problemas de salud tuvo Mon Laferte?

Mon Laferte, de 41 años, mencionó en su texto que padeció diferentes problemas de salud, incluido cáncer de tiroides y otras afecciones que le ocasionaron parálisis facial: “Tuve cáncer de tiroides. Me operaron en el sistema público de salud, quedé con una parálisis facial y no pude mover el lado derecho de mi cuerpo por dos meses. Aun esto me pasa la cuenta, no siento la cara de mi lado derecho. Casi me quedé sin voz después de la operación”.

Aparte, presentó episodios de depresión que la llevaron a intentar quitarse la vida en dos ocasiones, además de una adicción al alcohol: “Aprendí a cantar otra vez, desobedecí al médico porque me dijo que no podía cantar en 6 meses y a los 2 ya trabajaba, tenía la necesidad (...) Tuve depresión, me intenté matar dos veces y he sido alcohólica“.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Mon Laferte?

Uno de los mayores éxitos de Mon Laferte es la canción ‘Tu falta de querer’ lanzada en 2015 como sencillo del disco Mon Laferte Vol. i.

Sus temas más escuchados son los siguientes (de acuerdo con Spotify):