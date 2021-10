Mon Laferte regresa a la Ciudad de México con ‘1940 Carmen’

Tras el anuncio de su embarazo, un par de fechas a lo largo de Estados Unidos (que están por terminar), el reciente estreno de su sencillo ‘Algo es mejor’, lanzado el pasado 1 de octubre y su nuevo material, ‘1940 Carmen’, la chilena Mon Laferte anuncia su regreso a los escenarios en la capital del país.

El próximo martes 7 de diciembre a las 20:30 horas serán la fecha y hora en la que sus fanáticos de la capital mexicana y zona metropolitana podrán disfrutar del nuevo material de la cantante en la faceta que está viviendo actualmente (su embarazo). El Teatro Metropólitan albergará a aproximadamente tres mil personas, que podrán cantar al unísono éxitos de Laferte como ‘Tu falta de querer’ o ‘Amor completo’.

‘1940 Carmen’ es la segunda producción que lanzará en este 2021, después de ‘Seis’, que dio a conocer el pasado mes de abril, mismo que se encuentra nominado a cuatro categorías de los Latin Grammy 2021, a realizarse el 18 de noviembre.

La cantante compartió en sus redes sociales el poster del evento, así como la emoción que le genera volver en diciembre a la Ciudad de México, a la que llamo ‘su casa’; para ese entonces, tendrá seis meses de gestación.

Publicación de Mon Laferte en Instagram.

Este álbum, escrito y producido por la propia Mon, se grabó en tan solo cuatro meses en Los Angeles, California; curiosamente, el nombre del disco es la dirección del Airbnb en el que ‘cocinó' esta producción.

“Escribí esta canción mientras iba en auto por Malibú con toda la ilusión de quedar embarazada. Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El océano Pacífico siempre me inspira, los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. ¡Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre, tan plena y feliz!”, expresó la cantante sobre su canción ‘Algo es mejor’ por medio de un comunicado.

Para el agrado de los fanáticos de la compositora, anunció que obsequiará su disco físico ‘1940 Carmen’ a todas las personas que adquieran un boleto para este show. El disco será entregado a los asistentes al finalizar el concierto.

La preventa Citibanamex se realizará los días 25 y 26 de octubre, mientras que la venta al público en general comenzará el 27 de octubre en las taquillas del inmueble y a través del Sistema Ticketmaster.