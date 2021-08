‘Soy feliz, seré mamá’: Mon Laferte espera a su primer bebé

''Estas son mis primeras fotos embarazada. No sé en qué me metí, pero que hermosa es la vida'', compartió Mon Laferte en su cuenta de Facebook. (Facebook @Mon Laferte).

Mon Laferte compartió en su cuenta de Instagram que espera a su primer bebé. La cantante dijo a sus 3.3 millones de seguidores que desde hace un año estaba intentando quedar embarazada. ‘’El deseo me vino a los treinta y tantos, porque antes no quería tener hijos’', expresó.

‘’Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar a los tres meses para contarlo(...) Siento que no puedo seguir avanzando en la vida si no hablo con ustedes y si no les hablo con honestidad y la verdad’', contó la chilena.

La cantante también dijo que ha sido un año difícil para ella, ya que tuvo cambios hormonales importantes a lo largo del proceso para quedar embarazada y junto con ello tenía que sacar su carrera adelante, ‘’estar ahí, cuando estoy en otra’', contó a sus fans.

Mon señaló que podrá salir por algunas semanas más para realizar presentaciones y entrevistas y después tendrá que estar en reposo.

Finalmente, Laferte se despidió se sus fans con las palabras ‘’Espero verles muy pronto, con una panza hermosa para cantarles, ahora seremos dos’'.