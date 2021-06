Metallica incluye a J Balvin, Mon Laferte y Juanes en su Blacklist

Este martes te preparamos información sobre el nuevo álbum de Metallica, la protagonista del próximo live-action de Disney, el proyecto más difícil de la NASA y más.

Metallica lanzará nuevo álbum con J Balvin, Mon Laferte, Juanes, IMS y otros

Metallica anunció el lanzamiento de un nuevo disco: The Metallica Blacklist.

Este álbum estará compuesto por 12 canciones y contará con la participación de 53 artistas, de acuerdo con el anuncio que la banda hizo en sus redes sociales.

Formarán parte del álbum Miley Cyrus, Mon Laferte, Ha*Ash, St. Vincent, Alessia Cara & The Warning, Rina Sawayama e Imelda May, entre otras artistas.

También participarán Juanes, Royal Blood, José Madero, J Balvin, Elton John, Mac DeMarco, Instituto Mexicano del Sonido, entre otros.

Estará disponible a partir del 10 de septiembre de este año y todas las ganancias serán para la caridad.

Las canciones que aparecerán en este disco son: Enter Sandman, Sad but True, Holier Than Thou, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Don’t Tread on Me, Throught the Never, Nothing Else Matters, Of Wolf and Man, The God that Failed, My Friend of Misery y The Struggle Within.

Silbando al trabajar: Rachel Zegler protagonizará la nueva versión de Blancanieves

Rachel Zegler está confirmada para ser la protagonista de ‘Blancanieves y los siete enanos’. La adaptación de la cinta animada será al live- action, que busca que las nuevas generaciones conozcan las emblemáticas historias de Disney.

’'Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son sólo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas clásico de Disney’', comentó Marc Webb, que será el director de la nueva versión de Blancanieves.

A finales del 2021 la actriz estadounidense debutará en la pantalla grande en West Side Story, de Steven Spielberg. Otro de sus proyectos es Shazam: Fury of the Gods.

Después de anunciar el protagónico, Zegler se volvió tendencia en Twitter. Además, la actriz compartió un mensaje para sus seguidores, donde expresa que no aclarará su piel para el papel.

Los astronautas usan su ropa interior, su ropa de ejercicios y todo lo demás hasta que no pueden soportar más la suciedad y el olor y entonces la destruyen. (AP)

NASA trabaja en una de las tareas más difíciles en el espacio: lavar la ropa

¿Cómo lavan la ropa los astronautas en el espacio? No la lavan.

Ellos usan su ropa interior, su ropa de ejercicios y todo lo demás hasta que no pueden soportar más la suciedad y el olor y entonces la destruyen.

La NASA quiere cambiar eso — si no en la estación, al menos en la Luna y en Marte — y dejar de botar toneladas de ropa sucia cada año, colocándola en la basura a ser incinerada en naves descartadas. Así que está colaborando con Procter & Gamble para determinar cuál es la mejor forma de limpiar la ropa de los astronautas en el espacio para que ellos la puedan reusar durante meses e incluso años, como en la Tierra.

La compañía de Cincinnati anunció este martes que enviará al espacio este año y el año próximo un par de experimentos con detergente Tide, para tratar de resolver el problema de la ropa sucia y sudada.

No es un problema insignificante, cuando Estados Unidos y otros países planean establecer bases en la Luna y en Marte.

El espacio de carga en los cohetes es poco y costoso, de acuerdo con la NASA, por lo que no tiene sentido desperdiciarlo en ropa nueva si la ropa que tienen puede ser mantenida fresca. Si uno calcula que un astronauta necesita 68 kilos de ropa en el espacio cada año, eso rápidamente se acumula, especialmente en una misión de tres años a Marte, dijo Mark Sivik, un químico especializado en tecnología de tejidos y cuidado del hogar para P&G.

Además, están los factores de salud.

Los astronautas de la estación hacen ejercicios por dos horas cada día para combatir los efectos de la ingravidez en músculos y huesos, lo que deja pronto su indumentaria de ejercicios sudorosa, hediendo y rígida. Sus camisetas y calcetines hieden tanto que ellos usan un par por semana, de acuerdo con Lelan Melvin, un exastronauta de la NSASA y ex jugador de la NFL.

Walt Disney World planea una celebración de 18 meses en honor a su 50mo aniversario. (AP)

Walt Disney World celebra en grande su 50mo aniversario

Walt Disney World planea una celebración de 18 meses en honor a su 50mo aniversario.

Los cuatro parques temáticos en el resort de Lake Buena Vista, Florida, participarán en The World’s Most Magical Celebration (La celebración más mágica del mundo) a partir del 1ro de octubre, anunció Disney este martes.

El 1 de octubre de 1971, el complejo abrió al público tras años de planificación y desarrollo del “sueño mágico” de Walt Disney, dijeron portavoces en un comunicado anunciando los festejos. Desde entonces, el destino vacacional se ha expandido de Magic Kingdom para incluir EPCOT, Animal Kingdom y Hollywood Studios. También cuenta con varios hoteles temáticos, parques de agua y Disney Springs, un centro comercial con tiendas y restaurantes.

La celebración incluirá un nuevo espectáculo nocturno llamado Disney Enchantment en Magic Kingdom, que contará con iluminación mejorada, fuegos artificiales y efectos de proyección envolventes que se extenderán desde el Castillo de Cenicienta hasta la principal calle de Main Street.

Todos los personajes favoritos de Disney, incluidos Mickey Mouse, Minnie Mouse, el pato Donald, Daisy, Goofy, Pluto y Chip ‘n’ Dale, serán parte de una colección especial de esculturas doradas que debutarán en los cuatro parques el 1ro de octubre. Los visitantes podrán interactuar de maneras sorprendentes con los 50 personajes que aparecen en Disney Fab 50.

Con información de AP