¿Qué es Blue Box, la conspiración que se apodera del mundo de los videojuegos?

Decenas de miles de personas se están coordinando en línea en busca de pistas sobre lo que es una serie de curiosas coincidencias o una conspiración liderada por uno de los directores de videojuegos más famosos del mundo.

Comienza con un juego de PlayStation 5 llamado Abandoned. En abril, Sony dio a conocer el proyecto de una pequeña empresa holandesa, Blue Box Game Studios, con escasos detalles. A partir de ahí, surgió una teoría elaborada de que el juego no existe y que en realidad es un nuevo proyecto secreto del amado y excéntrico creador de juegos japonés Hideo Kojima, creador de la serie Metal Gear.

Los seguidores establecieron una comunidad en Reddit para examinar el misterio. Ahora tiene más de 5 mil miembros. La exageración fue alimentada, en parte, por el mítico historial de acrobacias y destreza de Kojima. En el pasado, la leyenda de los videojuegos generó empresas falsas y contrató actores. Para algunos, los diversos comentarios y acciones de Hasan Kahraman, el director de Blue Box, han contenido extrañas discrepancias y parecen encajar dentro de los patrones de Kojima.

En una entrevista de una hora con Bloomberg, Kahraman intentó desmitificar varias de las afirmaciones subyacentes a la conspiración: su juego no tiene conexión con Kojima; su estudio consiste en “una red de amigos”; y es un desarrollador de juegos capacitado, no un actor, dijo.

Una nueva evidencia apoya ese último punto. Kahraman ha publicado regularmente durante los últimos tres meses en un foro para desarrolladores de juegos de Unreal Engine, respondiendo preguntas y respondiendo a otros, según las capturas de pantalla compartidas con Bloomberg por un desarrollador de juegos no relacionado con nada de esto que pidió no ser identificado porque el foro es privado.

La verdad, como dice Kahraman, es mucho menos embriagadora. Una empresa desconocida está navegando torpemente por una gran oportunidad para capitalizar un aumento inesperado de interés y hacerlo sin alienar a Sony ni traicionar acuerdos promocionales.

“No importa cuánto trate de desacreditar todo esto”, dijo Kahraman por teléfono. “La gente no lo cree. Solo esperan algo que no está ahí fuera. Me molesta”.

Una teoría de la conspiración puede provenir de cualquier parte. A menudo, como con el aterrizaje en la Luna, el asesinato de John F. Kennedy o el 11 de septiembre, crece al margen de un evento importante. Pero a veces, aparentemente puede surgir de la nada y extenderse, especialmente en la era de internet, con ferocidad.

Blue Box es más inocuo que los demás, pero creció prácticamente igual de rápido. Está impulsado por una larga lista de posibles conexiones entre Hasan Kahraman y Hideo Kojima. Algunos de los supuestos enlaces son falsos, pero otros son más convincentes. Los dos hombres comparten iniciales, y el nombre Kahraman en turco se traduce como Hideo en japonés, según Google Translate.

Estas creencias han ganado fuerza debido a la historia de Kojima de albergar elaboradas acrobacias de marketing para revelar juegos. El tráiler de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain se mostró por primera vez en 2012 con un misterioso video con el logo de una compañía imaginaria llamada Moby Dick Studio. Kojima incluso contrató a un actor para que interpretara al director ejecutivo ficticio de la compañía. Joakim es un anagrama de Kojima, que refleja la inclinación del director por jugar con seudónimos.

A continuación, Kojima usó otro nombre de empresa falso para una demostración de juego de 2014 llamada PT. Cuando los jugadores completaron la demostración, recibieron un adelanto de un nuevo juego de la franquicia de terror Silent Hill, anunciado como una colaboración entre Kojima y el director de cine Guillermo del Toro. El proyecto fue cancelado un año después como parte de una amarga división entre Kojima y su exempleador, Konami Holdings.

Las sospechas sobre Blue Box comenzaron casi inmediatamente después de que se anunció Abandoned en abril, pero se intensificaron la semana pasada luego de una publicación de Twitter eliminada desde entonces de la compañía. El tuit decía que Abandoned era un nombre en clave y que el título final comenzaría con una S y terminaría con una L. Esto avivó la especulación de que el juego se transformaría en el nuevo y esperado juego Silent Hill de Kojima, impulsando un tráiler de dos meses de antigüedad con más de un millón de visitas en YouTube.

En los últimos días, los detectives de Reddit solo han endurecido sus convicciones. La publicación original del blog de Sony para Abandoned estaba llena de banderas rojas. Prometía gráficos realistas a resoluciones 4K y velocidades de cuadro de 60 por segundo, puntos de referencia que serían difíciles de alcanzar para los estudios de juegos más establecidos, y mucho menos para uno pequeño como Blue Box. Sony no respondió a una solicitud de comentarios.

A medida que pasaban los días, los fanáticos descubrieron más rarezas. Blue Box afirmó tener un equipo de más de 50 personas trabajando en el juego; sin embargo, LinkedIn no mostró empleados más que Kahraman. Blue Box también dijo que el juego será revelado a través de una aplicación de PlayStation 5 diseñada como un avance interactivo, lo que nunca antes se había hecho.

La situación se volvió más extraña cuando Geoff Keighley, una personalidad de los videojuegos que entrevistó al falso CEO de Kojima en 2013 y ayudó a revelar muchos de los juegos del director, insinuó en Twitter que estaría involucrado en la presentación de Abandoned. Keighley, un viejo amigo de Kojima, no respondió a una solicitud de comentarios.

En la entrevista con Bloomberg, Kahraman dijo que ha estado haciendo juegos desde que era niño. No ha tenido mucho éxito.

Blue Box intentó recaudar poco menos de 12 mil dólares de una campaña de Kickstarter en 2015 para hacer un juego de terror llamado Rewind. El proyecto de crowdfunding terminó con 207 dólares en promesas. Kahraman canceló el Kickstarter, escribiendo que Rewind sería “totalmente financiado por un inversor privado”, pero el juego nunca salió. Un juego diferente conectado a Blue Box tenía errores y fue mal recibido cuando debutó el año pasado.

Hablando con acento holandés, Kahraman dijo que Abandoned ha estado en desarrollo desde 2017, aunque el “concepto se cambió muchas veces”. Dijo que el equipo de Blue Box consta de 10 personas y que había subcontratado el trabajo a varios otros estudios, lo que representaba la cifra de 50 que mencionó anteriormente. Dijo que atrajo la atención de Sony en 2015 después de ese fallido Kickstarter.

Pero la conversación planteó muchas más preguntas. Kahraman no pondría a otros miembros de su equipo disponibles para entrevistas y solo identificaría a uno, que no respondió a una solicitud de comentarios. Kahraman dijo que había firmado un contrato con Sony pero no ofreció detalles. También dijo que el juego fue financiado por inversores, pero no quiso decir quiénes. “Hay una razón para eso, pero realmente no puedo hablar de eso”, dijo Kahraman.

Kahraman nombró a dos de las “seis o siete” empresas de subcontratación con las que, según dijo, Blue Box está trabajando: Nuare Studio y Dekogon Studios. Los representantes de ambas compañías declinaron hacer comentarios.

En un mensaje de seguimiento, Kahraman dijo que planea realizar un video en vivo pronto para responder preguntas y mostrar las caras de su equipo. “La gente lo necesita rápido“, dijo.

Toda la atención en el juego de Kahraman podría convertirse en una maldición. Los creadores de Cyberpunk 2077 y No Man’s Sky hicieron declaraciones extravagantes sobre lo que su juego sería capaz de hacer y no logró en el lanzamiento. La exageración se convirtió en vitriolo cuando finalmente se lanzaron los productos.

Kahraman dijo que Abandoned se revelaría adecuadamente en el próximo mes y que esperaba que pusiera fin a las teorías de la conspiración: “Si la gente sigue creyendo en este rumor, eso depende de ellos”.