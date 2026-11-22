La presidenta Claudia Sheinbaum acudió a una clase de Chi Kung en China.

La presidenta Claudia Sheinbaum no solo fue a China a reunirse con Xi Jinping, Donald Trump, y las demás actividades de la cumbre de la APEC 2026, sino que presumió que tomó clases de una práctica tradicional del país asiático llamada Chi Kung.

En redes sociales, la mandataria no solo explicó que desde hace meses practica el Chi Kung, sino que enfatizó en que es “especial para la salud”.

Al enterarse que podía tomar una clase gratuita, aprovechó la oportunidad y compartió imágenes en las que es guiada por un instructor para los movimientos del ejercicio.

En agosto pasado, Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia matutina que practica Chi Kung tras recomendación de Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

De acuerdo con la mandataria, el Chi Kung “ayuda mucho a la mente” y fue reemplazo ideal a su anterior ejercicio que era salir a correr.

¿Qué es el Chi kung?

El Instituto de Medicina China en Barcelona define al Chi Kung (que se pronuncia Qi Gong) como una práctica funcional para la energía vital del cuerpo y para mejorar la salud.

‘Chi’ o ‘Qi’ refiere a la “energía vital”, y ‘Kung’ o ‘Gong’ refiere a tiempo.

Su entrenamiento consiste en la mezcla de técnicas relacionadas con la medicina china tradicional que comprenden la mente, respiración y el ejercicio físico, con lo que se obtiene una regulación del cuerpo.

Esta actividad requiere especialización, e incluso forma parte de carreras como acupuntura y educación física.

¿Qué beneficios tiene el Chi Kung?

La Universidad de Burgos, en España, sostiene que el Chi Kung “es un manantial inagotable de paz, salud y vitalidad y un método para mantenerse en forma y protegerse de la tensión y el estrés cotidiano”.

Además de fortalecer la salud y prevenir enfermedades, estos son algunos de los beneficios del Chi Kung: