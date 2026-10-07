Un día para salir a pasear: Nuevo León espera un jueves con temperaturas agradables

Se espera un clima mayormente despejado a poco nuboso en la región, ideal para disfrutar del día. (Foto: Cuartoscuro)

El jueves 8 de octubre, la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, tendrá un día con temperaturas agradables y cielos variables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que las máximas alcanzarán los 30.3°C en Apodaca, mientras las mínimas bajarán hasta los 15.3°C en San Pedro Garza García. Se espera un clima mayormente despejado a poco nuboso en la región, ideal para disfrutar del día.

¿Qué temperaturas habrá mañana en Monterrey y sus municipios?

En Monterrey, los termómetros registrarán una mínima de 16.3°C y una máxima de 26.7°C. Los habitantes de San Pedro Garza García tendrán un ambiente ligeramente más fresco, con una mínima de 15.3°C y una máxima de 25.0°C.

Por su parte, en Guadalupe se espera una mínima de 17.3°C y una máxima de 27.7°C. Apodaca será el municipio con el día más cálido, con una mínima de 18.7°C y una máxima que subirá hasta los 30.3°C, marcando una diferencia notable en la región.

¿Lloverá o habrá vientos fuertes mañana en Nuevo León?

La probabilidad de lluvia para este jueves es baja en toda la zona metropolitana. El cielo se verá poco nuboso en la mayoría de los municipios, con algunas áreas despejadas como en Apodaca. Los vientos serán ligeros en la región.

Se esperan vientos de 7 km/h en Monterrey y Guadalupe. En Apodaca, el viento alcanzará los 8 km/h, y en San Pedro Garza García, se registrarán vientos de 9 km/h. Estas condiciones favorecen un ambiente agradable durante el día.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 8 de octubre: Máxima de 26°C, mínima de 17°C, medio nublado, viento de 5 km/h.

Viernes 9 de octubre: Máxima de 27°C, mínima de 16°C, poco nuboso, viento de 7 km/h.

Sábado 10 de octubre: Máxima de 27°C, mínima de 16°C, poco nuboso, viento de 9 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Nuevo León es de un clima estable y cálido. Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 27°C, con mínimas que rondarán los 16°C. Se espera un cielo poco nuboso, ideal para actividades al aire libre.

¿Qué precauciones tomar ante el calor en la región?

Ante las temperaturas elevadas, especialmente en Apodaca, se recomienda mantenerse bien hidratado bebiendo suficiente agua.

Es importante evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en las horas de mayor intensidad solar, entre las 11:00 y las 16:00 horas.

También se sugiere usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar si se planea estar al aire libre. Cuidar a niños y adultos mayores es fundamental, asegurándose de que también se mantengan hidratados y frescos para evitar cualquier malestar.

¿Afectará el clima las actividades en Nuevo León?

Las condiciones climáticas favorables permitirán realizar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, se aconseja planificar los horarios para evitar las horas de mayor calor, especialmente para deportes o eventos prolongados bajo el sol.

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