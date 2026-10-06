Clima en Nuevo León: Espera temperaturas que rondan los 30 grados este miércoles 7 de octubre

Así estará el clima para Nuevo León el 7 de octubre.

El clima en Nuevo León para este miércoles 7 de octubre presenta condiciones de cielo medio nublado en la Zona Metropolitana de Monterrey, con temperaturas que estarán entre los 15°C y 31°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región experimentará un ambiente cálido durante el día, sin probabilidad de lluvias significativas.

Vista panorámica de la ciudad de Monterrey. Fuente: Archivo

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este miércoles?

Las temperaturas actuales en la Zona Metropolitana de Monterrey muestran variaciones. En Monterrey, el termómetro marca 21.2°C, mientras que en San Pedro Garza García se registran 20.0°C. Guadalupe reporta 22.1°C y Apodaca es la más cálida con 24.0°C.

Para el día, la temperatura mínima en Monterrey será de 16.7°C y la máxima de 27.0°C. San Pedro Garza García tendrá un rango de 15.7°C a 25.3°C. Guadalupe verá su termómetro entre 17.7°C y 28.3°C, y Apodaca será la de mayor calor, con 19.3°C a 30.7°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvias en Nuevo León mañana miércoles?

Las condiciones climáticas en la región indican un cielo medio nublado para la mayoría de las ciudades, incluyendo Monterrey, San Pedro y Guadalupe. Apodaca experimentará un cielo poco nuboso. No se esperan lluvias para este miércoles 7 de octubre en la Zona Metropolitana de Monterrey, manteniendo un día mayormente seco.

El viento será ligero en toda la zona, con velocidades de 5 km/h en Monterrey y 6 km/h en San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca. Estas condiciones de viento suave contribuirán a un ambiente estable. La nubosidad será moderada, sin afectar la visibilidad.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 7 de octubre: Máxima de 28°C, Mínima de 17°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Jueves 8 de octubre: Máxima de 27°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Viernes 9 de octubre: Máxima de 26°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para los siguientes días indica una ligera baja en las temperaturas máximas, pasando de 28°C el miércoles a 26°C el viernes. Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 16°C a 17°C. El cielo seguirá entre poco nuboso y medio nublado, con vientos suaves.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León este miércoles?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua durante todo el día. Evite la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales. Use protector solar y busque la sombra para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros para reflejar el calor. Si planea actividades al aire libre, hágalas en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Es importante estar atento a los adultos mayores y niños, quienes son más sensibles a los cambios de temperatura.

Fuente: CONAGUA.

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