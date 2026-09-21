LCK Experience 2026: el bienestar integral se consolida como una apuesta para el liderazgo del futuro

La conversación sobre bienestar ha evolucionado más allá del ámbito personal para convertirse en un tema estratégico para empresas, líderes y organizaciones. En un entorno donde la salud mental, el desarrollo del talento y la resiliencia ocupan un lugar cada vez más relevante, LCK Experience 2026 busca posicionarse como un espacio que integra conocimiento científico, herramientas prácticas y experiencias enfocadas en el desarrollo integral de las personas.

El encuentro se realizará los próximos 25 y 26 de septiembre de 2026 en el Hotel Barceló México Reforma, en la Ciudad de México, donde se espera la participación de alrededor de mil asistentes, entre empresarios, directivos, profesionales de la salud, líderes de opinión y personas interesadas en fortalecer sus capacidades personales y profesionales.

https://lckexperience.com.mx/

A diferencia de los congresos tradicionales enfocados en una sola disciplina, el programa propone una visión multidisciplinaria del bienestar, abordando seis dimensiones que hoy forman parte de la conversación global sobre desarrollo humano: física, mental, emocional, espiritual, energética y social.

Cada uno de estos ejes reunirá metodologías respaldadas por especialistas internacionales, quienes compartirán herramientas para impulsar hábitos saludables, fortalecer la capacidad de adaptación al cambio, gestionar el estrés y fomentar una cultura de bienestar tanto en el ámbito personal como organizacional.

Entre los ponentes confirmados destaca Cris Steinman, CEO de LCK Experience y promotora del liderazgo consciente, quien encabezará la visión del encuentro sobre la importancia de colocar a las personas en el centro de la transformación.

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El programa también contará con la participación de Marisa Peer, creadora de la metodología Rapid Transformational Therapy (RTT); Dan Brulé, considerado uno de los principales impulsores del trabajo consciente con la respiración; Brandy Gilmore, especialista en la relación entre mente y biología; Shulamit Graber, psicoterapeuta mexicana enfocada en resiliencia y trauma; Patricia Restrepo, referente en alimentación macrobiótica; Nirdosh Kohra, médico especializado en medicina bioenergética; Master Oh, experto en técnicas de manejo de la energía vital, y Valeria de la Torre, dedicada al acompañamiento en procesos de desarrollo humano.

Además de las conferencias magistrales, el evento contempla dinámicas vivenciales, espacios de networking, traducción simultánea y un marketplace especializado, con el propósito de fomentar el intercambio de conocimientos entre especialistas, organizaciones y asistentes.

El auge de este tipo de encuentros responde a una tendencia que ha cobrado fuerza en el ámbito corporativo. Cada vez más empresas incorporan estrategias orientadas al bienestar integral de sus colaboradores, reconociendo que factores como la salud emocional, el liderazgo consciente y el equilibrio entre vida personal y profesional tienen un impacto directo en la innovación, la productividad y la retención del talento.

En ese contexto, LCK Experience 2026 busca convertirse en un punto de encuentro para quienes consideran que el crecimiento profesional y el desarrollo personal forman parte de un mismo proceso, impulsando conversaciones que trascienden el escenario del evento y encuentran aplicación en la vida cotidiana y en la cultura de las organizaciones.