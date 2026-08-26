Manejamos el nuevo BMW Serie 7 2026: lujo, pantallas y Neue Klasse (64)

El BMW Serie 7 2026 es el sedán superior de la marca, donde pone todo lo que sabe hacer: mide más de cinco metros, compite contra el Mercedes-Benz Clase S y el Audi A8, y estrena la tecnología Neue Klasse. Lo conocimos en Múnich y, aunque no es 100% nuevo, se siente como uno.

No es una nueva generación, aunque BMW hable de la séptima: es un LCI (Life Cycle Impulse), o facelift, de los más profundos que haya hecho la marca. Misma plataforma, cambios de fondo en imagen, equipamiento e interior.

¿Qué trae de la Neue Klasse?

Es el primer sedán de lujo con tecnologías de la Neue Klasse, aunque con un matiz importante: las baterías de las versiones eléctricas son de sexta generación eDrive, con autonomía superior a 720 kilómetros WLTP, pero la electrónica que las gestiona sigue siendo la quinta, sin el módulo Heart of Joy de los modelos nacidos como Neue Klasse.

BMW Serie 7 2026 — Vista lateral El BMW Serie 7 2026 mide más de cinco metros y estrena tecnología Neue Klasse. Foto: BMW (DANIEL KRAUS)

Un diseño más monolítico y vertical

Por fuera el trabajo es monolítico y vertical. Los riñones crecieron y se rodean de luz, con una firma diurna de 24 cristales que parecen joyas al encenderse, y los faros bajaron a un módulo oscuro con proyectores Matrix LED. Las manijas van ocultas en la puerta, eléctricas, con apertura mecánica de emergencia si el auto pierde energía. Es más Rolls-Royce.

El interior: tres pantallas y una para el copiloto

Adentro está el cambio real. El cuadro de instrumentos desapareció y en su lugar corre una pantalla de poste A a poste A, con la información al fondo del tablero, lejos de los ojos y sin reflejos.

BMW Serie 7 2026 interior pantalla poste a poste El cuadro de instrumentos desaparece; la información corre en una pantalla de poste a poste. Foto: BMW (DANIEL KRAUS)

La novedad exclusiva del Serie 7 y del nuevo X5 es una tercera pantalla para el pasajero delantero, con películas y videojuegos; para que no distraiga al conductor, una cámara en el espejo lo monitorea y pausa el video si voltea. La cuarta es el head-up display. Esa cámara alimenta las asistencias, ahora de nivel 2 semiautónomo, con manejo sin manos hasta 130 km/h en Europa.

La razón de ser va atrás

Atrás está la razón de ser del auto. Caben tres, pero el túnel de transmisión manda y va pensado para dos. El asiento del acompañante se corre unos centímetros para dejar más espacio detrás, y al activar el modo teatro suben los cristales, bajan las persianas y desciende una pantalla 8K con cámara para videollamadas.

BMW Serie 7 2026 — Asientos traseros Los asientos traseros del Serie 7 2026 son el verdadero foco del diseño interior. Foto: BMW (DANIEL KRAUS)

La gama mantiene combustión con hibridación de 48 V, dos híbridos enchufables, variantes eléctricas y tres M Performance, producidos en Dingolfing.

Aún no llega a México. Para nuestro mercado no hay fecha, precios ni versiones confirmadas. Falta manejarlo, pero el Serie 7 sigue haciendo lo de siempre: fijar el estándar y obligar a los demás a responder.