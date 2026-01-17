Muere Kianna Underwood, actriz infantil de Nickelodeon, a los 33 años tras accidente: Esto sabemos del caso

La actriz Kianna Underwood debutó en la película de comedia '24 Hour Woman' en 1999 y fue parte de series de Nickelodeon. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Unsplash)

Kianna Underwood, actriz infantil de series de Nickelodeon, falleció a los 33 años. La protagonista de All That fue atropellada en las calles de Brooklyn y, tras el accidente, la persona responsable huyó de la escena.

Underwood había permanecido fuera de la vida pública desde hace años, luego de dejar la actuación. La última vez que fue vista ocurrió en 2021, cuando se difundió un video suyo a través de redes sociales.

Tras el accidente, las autoridades confirmaron la identidad de la mujer y detallaron al portal especializado en espectáculos TMZ que los hechos ocurrieron durante la mañana del viernes.

¿Qué se sabe del accidente de Kianna Underwood?

El Comisionado Adjunto de Información Pública informó a la revista Page Six que los oficiales recibieron una llamada al 911 por un accidente en el vecindario de Brownsville, en Brooklyn.

Las autoridades detallaron que el hecho ocurrió cerca de las 6:50 de la mañana del viernes 16 de enero. La actriz cruzaba la calle en la intersección de Watkins Street y Pitkin Avenue cuando fue atropellada.

Imágenes obtenidas por The New York Post muestran a un automóvil Ford de color negro que se dirigía rumbo al oeste. El portal afirma que Kianna fue arrastrada por el vehículo al menos una cuadra.

A pesar del impacto, el automovilista continuó su camino sin detenerse y huyó de la escena. Por su parte, los equipos de emergencia se movilizaron al lugar, donde intentaron auxiliar a Underwood.

TMZ señala que la actriz presentó un trauma severo en la cabeza y el torso, por lo que fue declarada muerta. Hasta el momento no hay personas arrestadas por el accidente, aunque las investigaciones continúan.

Por ahora, los investigadores informaron a The New York Post que es posible que la actriz haya cruzado la calle cuando el semáforo estaba en rojo para peatones y que el automovilista no se haya percatado de su presencia.

¿Quién era Kianna Underwood, la actriz de Nickelodeon que falleció?

Kianna Underwood nació el 28 de noviembre de 1992 en Nueva York, de acuerdo con su perfil de IMDb, y se convirtió en actriz infantil a los 7 años, cuando debutó en la cinta de comedia 24 Hour Woman, en 1999.

Dio vida al personaje de Tanessha Labelle y la película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance. Tras este papel, Kianna continuó trabajando, ahora en series de televisión para el canal Nickelodeon.

Entre 1999 y 2004, prestó su voz a uno de los personajes de Pequeño Bill, una serie animada. Posteriormente, fue contratada para la última temporada de All That, programa en el que apareció en siete episodios.

En ese momento, Underwood se unió al elenco para reemplazar a Jamie Lynn Spears, quien dejó el programa para comenzar Zoey 101, explica la revista Page Six. Tras su participación en All That, la actriz se retiró de la actuación.

La última ocasión en la que Kianna Underwood fue vista públicamente ocurrió en 2021, cuando una persona difundió un video suyo en redes sociales, en el que la actriz confirma su identidad entre murmullos.

“El programa en el que estoy es All That en Nickelodeon”, dice en el clip. El video, difundido por Page Six, muestra a Kianna sin uno de sus dientes, usando una playera verde agua mientras se jala el cabello.