⁠‘Compra ahora y paga después’: Así funcionan los préstamos de hasta 30 mil pesos en TikTok

Como parte de los préstamos de TikTok está la opción de comprar desde la tienda en la app y pagarlo en cinco mensualidades.

El “compra ahora y paga después” ya no es exclusivo de tiendas en línea, físicas o tarjetas de crédito. Ahora, TikTok se sube a esta tendencia con préstamos de hasta 30 mil pesos al alcance de un ‘scroll’.

Ver videos, dar ‘like’ y comprar desde el celular ya es parte de la rutina diaria de millones de personas y ahora les aparece una nueva tentación: dinero rápido sin salir de la red social.

Sin embargo, lo que parece una solución inmediata podría convertirse en una deuda difícil de manejar si no quedan claras las condiciones.

Primero, es importante detallar que la alternativa de ‘Pay later’ está disponible solo para usuarios seleccionados que tendrán la opción de utilizar sus créditos en TikTok Shop desde la aplicación.

En su publicidad, TikTok ofrece opciones de préstamo de hasta 30 mil pesos en su esquema 'Pay Later'. (Captura de pantalla)

Además, dichos préstamos solo sirven para la tienda de TikTok, por lo que no se ofrece un crédito para obtener dinero en efectivo o alguna tarjeta física.

La oferta ‘TikTok Pay Later’ funciona con el esquema de ‘Compra ahora y paga después’ con la opción de diferir el pago hasta en cinco mensualidades con depósitos quincenales.

El servicio de pago a plazos corresponde a la plataforma sueca Klarna que tiene operaciones en México y la oferta es operada por Pipo Soluciones Digitales, S.A. de C.V., de acuerdo con información de Milenio.

Aunque no es un banco, TikTok funciona como intermediario, al conectar a los usuarios con empresas fintech que ofrecen los préstamos.

Así funcionan los préstamos de TikTok

Si eres uno de los usuarios de TikTok que tiene aprobada esta opción de pagar a plazos, solo será necesario cumplir con ciertas condiciones y esperar unos minutos para obtener la opción de comprar en la tienda de la red social. Uno de los requisitos principales para realizar la solicitud es presentar una identificación oficial vigente.

TikTok Shop ofrece la opción de 'pagar después' distintos productos quee también están disponibles a bajo precio. (Captura de pantalla)

Tu credencial se sube a un formulario que te solicitará datos como ocupación e ingresos mensuales. Esta última información es importante, ya que determinará el límite de crédito.

Para completar su solicitud de préstamo de Tiktok Shop, deberás enviar lo siguiente:

Tu número de teléfono para crear una cuenta segura.

Tu documento de identidad válido. Ten en cuenta que debes tener al menos 20 años.

Ten en cuenta que debes tener al menos 20 años. Información adicional como dirección de correo electrónico o contactos de emergencia.

La aprobación tarde entre 5 y 10 minutos después de enviar tu solicitud, aunque si hay algún problema con tus documentos o se requiere verificación adicional, podría tardar un poco más.

En caso de no recibir respuesta en ese plazo, está la opción de contactar al equipo de atención al cliente de TikTok para obtener ayuda.

La publicidad en TikTok indica que los montos de préstamo son de hasta 30 mil pesos; sin embargo, usuarios reportan que el límite inicial disponible es de 2 mil pesos.

Uno de los requisitos para comprar desde TikTok Shop es subir una identificación oficial y así acceder a la opción de 'Pagar después'. (Captura de pantalla)

De esta forma, TikTok no solo será una red social de entretenimiento, sino también una plataforma para que los usuarios descubran productos, los compren directamente y tengan financiamiento para hacerlo.

¿Cómo pagar a meses en TikTok?

Luego de que TikTok apruebe la nueva forma de pago, esta será incorporada al método en el que será posible elegir pagar con alguna tarjeta o a meses.

Los métodos disponibles son monedero electrónico: TrueMoney y banca móvil. Si tu solicitud fue aprobada, entonces solo será necesario seguir los siguientes pasos:

Entra a la página principal en TikTok Shop. Tras seleccionar algún producto, busca la opción ‘Pagar más tarde’ en la parte superior de la página principal. Centro de pedidos: También PayLater está disponible en el Centro de pedidos. Página de detalles del producto: Si un producto admite PayLater, estará disponible debajo de los detalles del producto.

Es importante mencionar que no todos los usuarios tienen activada la opción de préstamo para otorgar créditos en TikTok. (Captura de pantalla)

¿Qué sabemos de la tasa de interés en los préstamos de TikTok?

Tras compartir tus documentos e información sobre tus ingresos para obtener un préstamo de TikTok, dichos datos también servirán para calcular la tasa de interés del mismo.

Los pagos serán en plazos quincenales, según la plataforma. Sin embargo, no se detalla de cuánto es la tasa de interés. En los términos y condiciones explica que la tasa dependerá de cada operación por una tarifa ‘dinámica’.

“La tasa de interés aplicada a cada transacción es dinámica y varía según distintos factores, como el perfil de tu cuenta y el producto que deseas comprar. Dado que el interés también depende del nivel de riesgo del artículo, el monto final solo se muestra en la pantalla de pago”, dice TikTok.

Por esa razón no hay una tasa de interés fija sino que dependerá del cálculo para cada usuario según el artículo elegido y el perfil del comprador.

Tras conocer los préstamos que ofrece TikTok, si tienes la intención de solicitar alguno para comprar dentro de la tienda, es importante mencionar los posibles riesgos.

Estas son las recomendaciones de especialistas sobre el sistema de ‘Pay Later’:

Lee cuidadosamente los términos y condiciones Revisa el costo total a pagar antes de aceptar Evita usarlo para gastos innecesarios Compara con otras opciones como tarjetas o créditos personales

El ‘Pay later’ de TikTok es una nueva oopción del comercio digital al ser rápida, accesible y enfocada a la experiencia del usuario. Sin embargo, también existen riesgos al dejarse llevar por el impulso o la ‘adicción’ de comprar.