‘No es que sea... persona’: ¿Quién creó a Nyla Stone, la cantante hecha con IA que causó confusión en TikTok?

Nyla Stone se volvió, junto con la tendencia de ‘farmear aura’, uno de los últimos fenómenos virales en redes sociales, principalmente en TikTok. Sin embargo, el trend tomó un nuevo rumbo, ya que se trata de una cantante generada mediante inteligencia artificial (IA).

No toda la gente se dio cuenta —o decidió ignorarlo— y rápidamente se convirtió en un auténtico himno de despecho, principalmente entre mujeres adultas.

Sin embargo, esto trajo otras concecuencias: circularon anuncios de supuestos conciertos de Nyla Stone, ante lo que la cuenta oficial salió a desmentirlos y reiterar que se trata de un proyecto con IA, además de pedir que sus fans no compraran pases para estos eventos apócrifos.

La verdad de Nyla Stone: ¿De dónde surgió la cantante creada con IA?

Nyla Stone no apareció repentinamente en plataformas digitales, sino que es un proyecto que lleva algún tiempo tratando de enamorar al público.

De acuerdo con su canal de YouTube, el primer video de la cantante se llama ‘Apagándonos’ y fue publicado en febrero pasado. Actualmente tiene 172 mil reproducciones y cuenta con una etiqueta que indica que incluye contenido generado mediante IA.

De hecho, su producción mediante IA no es un secreto, pues en todos sus perfiles oficiales aclaran que se trata de un proyecto de soul blues en español creado mediante esta herramienta generativa.

Sin embargo, es en YouTube donde dan un poco más de pistas sobre Nyla Stone: “es un proyecto musical de soul y blues emocional, donde cada canción nace desde experiencias reales y momentos que dejan huella”, explica el perfil.

Hay que destacar que la calidad de su producción se debe a que los responsables no dejan todo en manos de la tecnología, sino que “combina creación artística con herramientas de inteligencia artificial en la producción de voces e instrumentación”.

Pero el gran secreto detrás de sus pegajosas y despechadas letras es que todas están escritas por humanos y “basadas en vivencias, emociones y procesos personales que se transforman en música”, presumen.

“Aquí no hay historias vacías: cada tema refleja etapas como el amor, la pérdida, el crecimiento o el renacer. Canciones que no solo se escuchan, sino que se sienten y acompañan”, presumen. “El universo de Nyla Stone se mueve entre lo íntimo y lo estético, con una identidad marcada por la sensibilidad, la profundidad y la verdad”.

Pero, ¿quiénes son los responsables detrás de Nyla Stone? La respuesta aparece en los créditos de sus canciones. De acuerdo con Spotify, además de acreditar la generación mediante IA, Desireé Perea Garrido aparece como responsable de la letra, composición, producción de estudio e interpretación del sintetizador en sus temas.

Pero su mayor éxito vio la luz el 8 de mayo, cuando salió la canción ‘Ahora soy mi propia prioridad’, que cuenta con una letra que habla sobre superación personal interpretada con una muy poderosa y potente voz femenina que fue creada artificialmente.

“No vengas a hablarme de lo que es ser fiel / Si nunca estuviste debajo de mi piel / No es que sea mala persona / Es que ya no aguanto ni una / El que no suma que no estorbe / Que se lo lleve el viento / Que se lo lleve el aire / Porque como yo no hay ninguna / Ahora soy mi propia prioridad”, dice la canción viral en redes sociales.

En YouTube, la canción acumula 5.2 millones de visitas en su versión de lyric video, mientras que en su video oficial —lanzado después del éxito— acumula 2.5 millones. En Spotify, actualmente tiene más de 5.2 millones de reproducciones y, en TikTok, hay un clip del tema que cuenta con más de 28.5 millones de views.

Spotify también da otros datos: tiene casi un millón de oyentes mensuales y el lugar donde más la escuchan es Ciudad de México, con más de 46 mil escuchas, seguida por Santiago de Chile, Bogotá, en Colombia, así como Madrid y Barcelona, en España.