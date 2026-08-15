Dan el último adiós a Bonnie Tyler: Así despiden a la cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’ (FOTOS)

La llegada del féretro a Mumbles forma parte de los actos para despedir a Bonnie Tyler, pero su funeral está previsto para el lunes 17 de agosto en Swansea, donde familiares y amigos participarán en una celebración de su vida. [Fotografía. EFE, AP]

Las calles de Mumbles, Gales, se llenaron de fans para despedir a Bonnie Tyler, la cantante de Total Eclipse of the Heart, cuyo féretro llegó a la localidad que consideraba su hogar.

Entre lágrimas, flores y música, los admiradores observaron el lento avance de la carroza fúnebre por la vía principal de la localidad. El ataúd de la artista estaba cubierto con la bandera de Gales, una imagen que mostró el gran vínculo que Tyler mantuvo con su tierra natal a pesar de su fama internacional.

La despedida ocurrió poco más de un mes después de la muerte de Bonnie Tyler. La cantante falleció el pasado 8 de julio, a los 75 años, en un hospital de Portugal, donde permanecía internada tras sufrir problemas de salud que comenzaron meses antes.

El féretro de Bonnie Tyler fue recibido entre aplausos. [Fotografía. EFE]

¿Cómo fue el último adiós a Bonnie Tyler en Gales?

Las calles de Mumbles terminaron abarrotadas para acompañar el regreso de los restos de Bonnie Tyler. Algunos asistentes lloraron mientras el coche fúnebre avanzaba lentamente entre la multitud rumbo a la casa de la cantante.

Los altavoces instalados en las calles reprodujeron Total Eclipse of the Heart, la balada de 1983 que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la artista y alcanzó el primer lugar de las listas tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Los admiradores lanzaron flores al paso del féretro y algunos comenzaron a caminar detrás del vehículo para acompañar los restos de Tyler durante los últimos metros del recorrido, donde permanecerían durante unas horas.

Otros seguidores aguardaron frente a la vivienda o dejaron arreglos florales en memoria de la cantante.

Entre quienes acudieron se encontraba Carys Edwards, de 18 años, quien recordó a la agencia AP la cercanía que Tyler conservó con sus seguidores galeses pese a desarrollar una carrera internacional.

Bonnie Tyler falleció a inicios de julio en un hospital de Portugal. [Fotografía. EFE]

“Siempre volvía a casa y se aseguraba de regresar con sus fans en Gales. Sus canciones realmente tocaron a mucha gente aquí en Gales; la queríamos mucho”, declaró.

La llegada del féretro a Mumbles forma parte de los actos para despedir a Bonnie Tyler, pero su funeral está previsto para el lunes 17 de agosto en Swansea, donde familiares y amigos participarán en una celebración de su vida.

El féretro de Bonnie Tyler estuvo envuelto por la bandera de Gales. [Fotografía. EFE] (DIMITRIS LEGAKIS/EFE)

¿Por qué Gales fue tan importante para Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler nació como Gaynor Hopkins en Skewen, una localidad situada a unos 11 kilómetros de Swansea. Hija de un minero, creció en una familia numerosa junto con tres hermanas y dos hermanos antes de iniciar la carrera musical que eventualmente la llevó a escenarios de todo el mundo.

Tyler alcanzó reconocimiento internacional principalmente durante la década de los 80. Recibió tres nominaciones a los premios Grammy y en 2013 representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión, donde terminó en el lugar 19. En 2022, la reina Isabel II la distinguió como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus servicios a la música.

Además de Total Eclipse of the Heart, canción que supera los mil millones de reproducciones, su trayectoria incluyó temas como It’s a Heartache y Holding Out for a Hero, este último incluido en la banda sonora de Footloose.

Fans se dieron cita para darle el último adiós a Bonnie Tyler. [Fotografía. EFE]

¿Cómo ocurrió la muerte Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler murió el pasado 8 de julio en un hospital de Portugal, donde tenía una residencia. En mayo, ingresó en un hospital de Faro para someterse a una cirugía intestinal de emergencia.

Tras la intervención, su estado de salud se complicó y los médicos la mantuvieron durante un periodo en coma inducido. Posteriormente, despertó, pero permaneció delicada y bajo atención hospitalaria.

La familia de Tyler informó tras su fallecimiento que la cantante murió como consecuencia de la enfermedad por la que recibía tratamiento, aunque no precisó la causa médica.

El regreso de Bonnie Tyler a Gales reunió nuevamente a quienes siguieron su música: esta vez, entre flores y las notas de Total Eclipse of the Heart, para acompañarla en su último viaje a casa.