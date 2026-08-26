Hacer llover mientras brilla el sol

“Nosotros generamos realidades. Si yo te digo que mañana va a llover y pongo a diez mil personas a decir que va a llover, vos salís con paraguas, aunque haya sol”.

Algunos pueden pensar que las expresiones anteriores son una obviedad o una gracejada, pero no si consideramos a su autor, Fernando Cerimedo, un héroe de la desinformación de la ultraderecha latinoamericana que camina a las órdenes del trumpismo.

De eso se tratan la desinformación, la manipulación digital, la guerra que la ultraderecha, con financiamientos oscuros o de gobiernos que le son afines, influye en la política de varios países de la región.

Como es sabido, Cerimedo —quien permanecerá 180 días en prisión preventiva, acusado de ordenar el asesinato de su pareja sentimental— era socio de Javier Negre, el ciudadano español que en México trabaja con Ricardo Salinas Pliego para enfrentar a los que llaman “zurdos de mierda” con recetas como la resumida por su socio en desgracia: que los electores de Brasil o México piensen que está lloviendo, aunque brille el sol.

La aprehensión de Cerimedo, quien en Bolivia, donde fue detenido, era asesor de primera línea del presidente ultraderechista Rodrigo Paz, ha puesto nuevamente los reflectores sobre las fábricas de mentiras y manipulación que operan el trumpismo y el ejército de enanos políticos que le acompañan en el continente.

Los reflectores apuntaron rápidamente hacia el ciudadano español Javier Negre, cofundador de La Derecha Diario, una plataforma de desinformación al servicio de distintas figuras de la ultraderecha.

Ambos personajes han presumido de su relación personal con Donald Trump, Javier Milei, Santiago Abascal y la familia Bolsonaro, a quienes han sido útiles en la tarea de hacernos creer que llueve cuando brilla el sol o, dicho de otro modo, en la tarea de fabricar mentiras y ensuciar la deliberación pública.

Hay evidencias de que los personajes en cuestión tienen relación con agencias estadounidenses, por lo que su labor está lejos de ser la expresión legítima de una corriente política. Es, en realidad, parte de una estrategia encaminada a dinamitar el debate necesario, alimentar el odio y la mentira siempre que favorezca la agenda de Washington.

El papel de ambos, además, rebasa las funciones de un consultor de imagen o un estratega electoral. En Bolivia, por ejemplo, y según palabras del vicepresidente Edmand Lara, Cerimedo “tuvo poder real y decidió en el gobierno”.

Negre y Cerimedo jugaron un papel similar al que jugaron en Argentina, donde manejaron parte de la estrategia digital que llevó a Javier Milei a la presidencia. En Brasil, fueron investigados por la justicia debido a que difundieron la versión bolsonarista de fraude electoral.

La proximidad de nuestro proceso electoral obliga a redoblar esfuerzos para aminorar los efectos perniciosos de las noticias falsas y las campañas digitales que podrían afectar la contienda o las percepciones ciudadanas, como ya ha ocurrido aquí y en otras latitudes.

El ahora preso en Bolivia presumía, por ejemplo, el control de miles de cuentas automatizadas y creadas con Inteligencia Artificial para generar “indignación popular”, como hicieron con la llamada Marcha de la Generación Z.

La ultraderecha seguirá diciéndonos que hay nubarrones tremendos, que cae tremendo aguacero. Quienes hacemos política en el territorio saldremos a las calles y las plazas para disfrutar el sol.