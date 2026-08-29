¿Se acerca el debut? ‘Hormiga’ González es convocado para juego de Olympiacos vs. Asteras, usará el dorsal 34

Armando ‘Hormiga’ González está cada vez más cerca de su debut con el Olympiacos, luego de que el club griego lo incluyera por primera vez en su convocatoria para enfrentar al Asteras Tripolis.

El delantero mexicano, quien recientemente dejó a Chivas de Guadalajara para comenzar su aventura por el futbol europeo. Además, el club confirmó que porta el número 34 y en la camiseta aparece su apodo, en lugar de su nombre.

¿Cuándo podría debutar Armando ‘Hormiga’ González con el Olympiacos?

El primer partido en el que Armando ‘Hormiga’ González fue considerado por el Olympiacos se lleva a cabo este domingo 30 de agosto de 2026, cuando su equipo visite al Asteras Tripolis por la segunda jornada de la Super Liga de Grecia.

El conjunto del mexicano llega al encuentro con tres puntos y se encuentra en el sexto lugar de la clasificación, aunque comparte unidades con varios equipos que aparecen por encima de él y tiene una menor diferencia de goles.

En caso de no ingresar ante el Asteras, otra posibilidad para su debut sería el miércoles 2 de septiembre, cuando el Olympiacos tenga su compromiso correspondiente a la Copa de Grecia.

“Espero que cuando suceda sea una noche muy bonita, dar mi máximo esfuerzo y, primero Dios, meter un gol, pues tengo muchas ganas de meter varios aquí”, declaró el delantero sobre su posible estreno, según TUDN.

¿Por qué Armando ‘Hormiga’ González eligió jugar en Grecia?

Antes de concretarse su llegada al Olympiacos, el atacante mexicano aseguró que el dinero no fue el principal motivo para aceptar la propuesta del club griego.

‘Hormiga’ González explicó que su prioridad era enfrentar el reto deportivo que representa jugar en Europa y formar parte de un equipo con aspiraciones de competir en torneos continentales.

“Lo voy a hacer muy bien en Europa y luego voy a regresar. El dinero no es lo primordial para mí, lo importante es lo futbolístico y lo que me puede dar esta oportunidad (...) Este proyecto me gustó mucho, el Olympiacos es un gran equipo, el más grande de Grecia y que siempre compite por todas las competencias europeas, quería tomar un reto de esta importancia”.

El exdelantero de las Chivas fue transferido al Olympiacos por una cantidad cercana a los 10 millones de dólares, de acuerdo con información de EFE.

¿Quiénes son los rivales del Olympiacos en la Europa League?

El Olympiacos no avanzó a la Champions League 2026/2027 después de su eliminación en la tercera ronda de clasificación frente al NEC Nijmegen de la Eridivisie, por lo que pasó a sumarse en la fase de liga de la Europa League.

En el segundo torneo de clubes más importante de Europa, el conjunto griego se enfrenta a ocho equipos, entre ellos el AC Milan y el Olympique de Marsella.

Estos son los ocho rivales del Olympiacos:

Bombo 1

Olympiacos vs. AC Milan

Olympique de Marsella vs. Olympiacos

Bombo 2

Olympiacos vs. AC Sparta Praga

Stade Rennais FC vs. Olympiacos

Bombo 3

Olympiacos vs. Jagiellonia Białystok

NK Celje vs. Olympiacos

Bombo 4

Olympiacos vs. TSG Hoffenheim

SC União Torreense vs. Olympiacos

La fase de liga de la Europa League arranca el 16 de septiembre y concluirá el 28 de enero de 2027. Los ocho mejores equipos avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre los puestos 9 y 24 se van a playoffs.