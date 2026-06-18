Tono ‘serio’ de la Fed sobre aumento a tasa afecta a peso: ¿Cuánto pierde ante el dólar HOY?

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este jueves 18 de junio.

La expectativa de que la Reserva Federal subirá su tasa de interés este año debilitó al peso frente al dólar este jueves 18 de junio.

En su primera decisión de política monetaria al frente de la Fed, Kevin Warsh y asociados dejaron sin cambios la tasa de interés en el rango de 3.5-3.75 por ciento.

En la conferencia de prensa, el nuevo presidente de la Reserva Federal advirtió que el Banco Central no tolerará una inflación elevada, esto después de que el nivel de los precios en EU se ha visto afectado por la guerra en Irán.

“Estamos recibiendo un mensaje muy claro de los responsables de la política monetaria: La trayectoria de las tasas no apunta a niveles más bajos en el corto plazo”, afirmó Kate Moore, directora de inversiones de Citi Wealth.

Así está el tipo de cambio este jueves

El peso mexicano se deprecia 0.38 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.37 unidades, 4 centavos más con respecto al cierre del miércoles 17 de junio.

“El dólar estadounidense alcanzó un máximo no visto desde el 6 de abril, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal podría incrementar su tasa de interés este año", indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

De acuerdo con las proyecciones de la Fed, el consenso es que habrá al menos un aumento de 25 puntos base en lo que resta del año.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.78 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.79 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.41 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.89 por ciento.

La divisa que más se deprecia ante el dólar este jueves 17 de junio es el won de Corea del Sur, que pierde 1.27 por ciento. Le siguen el ringgit de Malasia con 1.15 por ciento; la corona noruega con 0.86 por ciento; el peso colombiano con 0.76 por ciento, y el real brasileño con 0.72 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López