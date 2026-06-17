Peso baja de las 17.20 unidades ante el dólar: ¿En cuánto se cotiza HOY 17 de junio?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este miércoles 17 de junio.

El peso mexicano se perfila para ligar su octava jornada de ganancias ante el dólar este 17 de junio, aunque persiste la cautela entre los inversionistas previo a que se firme el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Los mercados también fijarán su vista en Kevin Warsh y su primera decisión de política monetaria al frente de la Fed. Seleccionado por el presidente Trump, el nuevo presidente de la Reserva Federal se opone a incluir guías futuras en los comunicados del Banco Central de EU.

Trump, quien presionó constantemente a Jerome Powell para que recortara la tasa de interés, aseguró que no hará lo mismo con Kevin Warsh pues quiere que “sea independiente”.

Así está el tipo de cambio este miércoles

De acuerdo con Bloomberg, el peso se aprecia 0.12 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.18 unidades, 3 centavos menos con respecto al cierre del martes 16 de junio.

“El tipo de cambio muestra pocos cambios al comienzo de la sesión, debido a que persiste la cautela en anticipación a la firma del acuerdo para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos, que está programada para el 19 de junio”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.61 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.60 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.43 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.92 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el real brasileño con 0.33 por ciento; el peso chileno con 0.16 por ciento; el yen japonés con 0.10 por ciento; el rand sudafricano con 0.10 por ciento, y el franco suizo con 0.06 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg