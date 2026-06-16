Acuerdo entre Irán y EU: ¿Cómo es Bürgenstock Resort, el lujoso complejo suizo donde firmarán la paz?

El proyecto de hospedaje suizo se compene de dos hoteles de lujo, un hotel tipo chalet, suites privadas y 12 restaurantes. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock y burgenstockresort.com).

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en la que se encontraban inmersos desde el 28 de febrero -y a la que varios países de Oriente Medios habían sido arrastrados- se firmará en la localidad suiza de Bürgenstock, confirmó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.

La firma tendrá lugar el viernes en el lujoso resort de montaña y de complicado acceso, y tras este acto ambos países emprenderán negociaciones para una paz definitiva en un plazo de sesenta días, según ha indicado el Gobierno iraní.

En tanto, el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, y su homólogo iraní, Abás Araqchí, reafirmaron este martes el compromiso de sus países con la libre navegación marítima a través del estrecho de Ormuz.

El lujoso resort de montaña suizo apuesta por las experiencias gastronómicas. (sitio web del hotel Bürgenstock).

Así es el exclusivo resort donde EU e Irán firmarán la paz en Los Alpes

“Descubre momentos únicos y captura recuerdos que durarán toda la vida en el Bürgenstock Resort del Lago de Lucerna" es el primer mensaje que se visualiza al ingresar al sitio web del sitio donde Irán y EU firmarán un acuerdo de paz.

La aventura de este mágico proyecto comenzó en 1871, cuando Bucher & Durrer compraron el Alp Tritt en la Bürgenberg, una famosa montaña. Esto marcó el inicio de la hostería en Suiza

El resort de lujo se caractetiza por estar acompañado del lago de Lucerna, en Suiza central. El proyecto se compene de dos hoteles de lujo, un hotel tipo chalet, suites privadas y 12 restaurantes.

Además, cuenta con salones, bares, dos zonas de spa y 35 salasas para eventos empresariales con capacidad para más de 600 personas.

Todo esto diseñado sobre más de 60 hectáreas, detalla en su sitio web. El Bürgenstock Resort Lake Lucerne es uno de los grupos hoteleros de lujo más informartes de Suiza.

El hotel donde EU e Irán firmarán el acuerdo de paz tiene vista al Lago Lucerna y a Los Alpes Suizos. (Sitio web del hotel Bürgenstock).

Se ofrece vista al lago de Lucerna y a los Alpes Suizos. El proyecto además apuesta por la gastronmía y ofrece a sus huéspedes cocinas refinadas e imaginativas, interpretaciones exóticas y modernas de platos de todas partes.

“Nos apasiona la gastronomía de alta cocina, y nuestros chefs y sumilleres son prueba de ello. Nuestras cocinas se ubican en espacios de arquitectura y diseño moderno extraordinarios, integrándose a la perfección en una experiencia integral”, explican.

Aquí se cocina comida china, japonesa, india, tailandesa e italiana, además de la tradicional suiza.

¿Cómo son las habitaciones de los hoteles del Bürgenstock Resort?

Los hoteles cuentan con con chimeneas de doble cara y asientos panorámicos con impresionantes paredes de cristal.

Las habitaciones van de los 33 a los 56 metros cuadrados y combinan un diseñoa contemporáneo y elegante, además de cómodo.

“Desde esta moderna habitación con ventanales que van del suelo al techo, podrá disfrutar de fantásticas vistas del idílico paisaje montañoso del Bürgenberg y las estribaciones de los Alpes”, describen en su sitio web.

Una noche en el Hotel Bürgenstock y Spa Resort es de mil 730 francos suizos o 37 mil 536 pesos, no incluye impuestos y otras tarifas.

Tarifas en el Hotel Bürgenstock y Spa Resort.

Mientras que una noche en la Taberna de 1879 es de 370 francos suizos u 8 mil 27 pesos mexicanos.

El complejo suizo ha recibido a reyes y presidentes de más de 100 píeses y en 2024 fue sede de la Cumbre de la Paz en Ucrania, según El Confidencial.