¿Un huracán en Europa? Restos de ciclón ‘Erin’ amenazan a los Alpes suizos con inundaciones y deslaves

Los restos del huracán Erin contribuirán a lluvias torrenciales en los Alpes suizos durante los próximos dos días, aumentando el riesgo de inundaciones peligrosas y deslizamientos de tierra.

El servicio meteorológico estatal de Suiza emitió alertas rojas máximas para partes del Tesino y los Grisones, que limitan con el norte de Italia. Las precipitaciones totales podrían superar los 260 milímetros (10 pulgadas) en algunas zonas, lo que podría provocar deslizamientos de tierra y causar inundaciones en ríos y arroyos.

Las condiciones destructivas se deben, en parte, a los remanentes del huracán Erin, que está influyendo en los patrones meteorológicos europeos tras degradarse a un sistema de baja presión.

¿Cómo afectará el huracán Erin a los Alpes suizos?

Se pronostica que la masa de aire húmedo será impulsada por la corriente en chorro, antes de descargar fuertes lluvias sobre la región a medida que se expande y enfría rápidamente. La nieve caerá a una altura de hasta 2 mil 700 metros (8856 pies) el viernes por la mañana.

Hace tres meses, un glaciar suizo se derrumbó, destruyendo la mayor parte del pueblo alpino de Blatten en una ola de roca y hielo, tras fuertes precipitaciones en las montañas.

Los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo que el calentamiento global aumenta la probabilidad de este tipo de fenómenos, ya que los Alpes suizos se han calentado unos 2 grados desde la era preindustrial.

El sistema meteorológico asociado con Erin también provocará fuertes lluvias en una franja de Europa que se extiende desde el norte de España, pasando por Francia y hasta el sur de Alemania. Se han emitido alertas meteorológicas ámbar en toda la región.

Los restos del huracán Erin también provocarán una oleada de fuertes olas en el Golfo de Vizcaya, la costa bretona y la entrada al Canal de la Mancha, según Météo France. Estas olas son poco comunes para esta época del año y están impulsadas por vientos marinos inusualmente fuertes, indicó.

Se espera que las olas se fortalezcan el jueves y viernes, alcanzando los 5 metros (16 pies) de altura.