Imelda Tuñón acusa a autoridades de CDMX de ‘desaparición forzada’ de su hijo: ‘Están coludidos’

Continúa el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón y ahora la expareja de Julián Figueroa asegura que no puede ver a su hijo José Julián desde hace dos semanas y aseguró que las autoridades de la CDMX están coludidas en la ‘desaparición forzada’ del menor de edad.

Imelda y Maribel Guardia tienen un conflicto don de la actriz de teatro informó que su exnuera no puede cuidar al niño porque “no está en condiciones' por diferentes motivos, principalmente porque la conductora de TV reveló que supuestamente Tuñón tiene problemas con las adicciones

Sin embargo, la exesposa del hijo de Maribel Guardia publicó un texto donde aseguró que obtuvo una suspensión de amparo contra la Fiscalía de la CDMX y el DIF porque están supuestamente coludidos para realizar una ‘desaparición forzada’ de su hijo.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia tienen un conflicto legal por la tutela de Juliancito. (Foto: Especial El Financiero) (Facebook @MaribelGuardia)

¿Qué dijo Imelda Tuñón contra las autoridades de la CDMX?

Imelda Tuñón compartió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que menciona que un juez de amparo le otorgó una medida para evitar que Maribel Guardia tenga la patria potestad del menor.

“Quiero compartirles que después de dos semanas de angustia, desesperación y tristeza por no poder ver a mi hijo Juliancito desde el 21 de enero de 2025, por fin un rayo de esperanza y credibilidad en nuestro sistema de justicia se asoma porque un juez de amparo me concedió una suspensión de oficio contra la FGJ CDMX y el DIF”.

La presentadora de TV señala a estas dos instituciones públicas de estar coludidas con Maribel Guardia para impedirle ver a su hijo.

“Son autoridades que están coludidas en la desaparición forzada de mi hijo al provocar la retención a favor de ella sin que pueda tener ningún contexto con él a pesar de ser su madre (...) designaron un representante para evitar que Maribel realice una representación deficiente y dolosa contra José Julián porque vulnera su interés y derecho de estar con su mamá causando afectaciones psicológicas”, continuó Imelda Tuñón, demandada por Maribel Guardia.

Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón por violencia familiar. (Foto: Especial El Financiero) (Instagram @imetunon)

Imelda Tuñón también mandó un mensaje a la mamá de Julián Figueroa donde le pidió no arrebatarle a su hijo.

“Maribel, lamento mucho la muerte de Julián, a mí también me dolió mucho, pero ahora me haces vivir lo que se siente perder a un hijo y te pido detenerte, me intentas desprestigiar en todos los ámbitos de la vida, viví momentos fuertes con la muerte de mi esposo y ahora la desaparición y retención de mi niño, siempre voy a cuidarme para estar fuerte para él cuando las autoridades me lo regresen”.

El comunicado de Imelda Tuñón donde señala a la Fiscalía y al DIF de la CDMX por 'desaparición' forzada de su hijo. (Foto: Instagram @imetunon)

¿Qué pasó con Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Desde el pasado 21 de enero, Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón por violencia familiar relacionado con presuntos malos tratos en la crianza del menor de edad.

Tras las investigaciones iniciales, la Fiscalía determinó que Maribel Guardia se queda con la tutela de su nieto por un tiempo de 90 días más mientras sigue la investigación complementaria.

Imelda Tuñón se realizó unas pruebas toxicológicas tras acusaciones de Maribel Guardia relacionadas con las presuntas adicciones de la joven, a los pocos días ella publica los resultados donde se informa que está libre de sustancias.

"“Esperaba a que me aprobaran las pruebas y dieran fe de que no son alteradas. Maribel Guardia, ¿hasta cuando vas a parar? ¡No permitas que se sigan generando huellas permanentes en mi hijo!”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Juliancito no ha regresado con su mamá y se mantiene bajo la tutela de la actriz de Lagunilla, mi barrio.