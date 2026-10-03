¿El Penacho de Moctezuma regresará a México? Este candidato presidencial de Austria promete devolverlo

El Penacho de Moctezuma se conserva en el Weltmuseum Wien, en Viena; especialistas han señalado que su fragilidad dificulta su traslado.

¿Volverá el Penacho de Moctezuma a México? El economista y activista austriaco Günther Fehlinger-Jahn aseguró este sábado que, si llega a la Presidencia de Austria, buscará devolver a México la pieza que actualmente se encuentra en el Weltmuseum Wien, en Viena.

“Como presidente de Austria, devolveré el Penacho a México”: escribio Fehlinger-Jahn en una publicación compartida en sus redes sociales.

La declaración se suma a una serie de propuestas que el político ha difundido como parte de su intención de competir por la presidencia austriaca en 2028.

Anteriormente, el aspirante presidencial ya había planteado mantener una relación más estrecha entre México y Europa.

En una publicación anterior señaló que su propuesta para Austria y México era más amplia que el tocado conservado en Viena y dijo que, como presidente, trabajaría con museos, especialistas y autoridades de ambos países para encontrar una vía responsable para su retorno.

¿Quién es Günther Fehlinger-Jahn?

Günther Friedrich Fehlinger-Jahn es un economista, consultor empresarial y activista europeo. De acuerdo con su perfil profesional, estudió Comercio Internacional y Administración de Empresas en la Wirtschaftsuniversität Wien, además de cursar estudios relacionados con asuntos e instituciones de la Unión Europea en Bruselas.

Fehlinger-Jahn ha anunciado públicamente que pretende competir por la Presidencia Federal de Austria en 2028 y en sus publicaciones se presenta como candidato para ese proceso electoral.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en temas de reformas económicas, pequeñas y medianas empresas, integración europea y cooperación internacional.

Según su biografía, trabajó como consultor en distintos proyectos en Europa del Este y los Balcanes y fue asesor en asuntos económicos para instituciones y gobiernos de la región. También fue secretario general de la SME UNION del Partido Popular Europeo entre 2000 y 2004 y dirigió en 2004 la campaña electoral europea del entonces eurodiputado Paul Rübig.

Actualmente se identifica como presidente del Austrian Committee for NATO Enlargement, una organización que promueve la ampliación de la OTAN y una mayor integración euroatlántica.

En su propia plataforma política, Fehlinger-Jahn plantea que Austria debe abandonar su actual política de neutralidad y avanzar hacia una eventual incorporación a la OTAN. También propone reformas económicas, entre ellas una tasa impositiva plana de 15 por ciento.

¿Dónde está el Penacho de Moctezuma y por qué no ha regresado a México?

Actualmente, el Penacho de Moctezuma se conserva en el Weltmuseum Wien, el mayor museo antropológico de Viena, ubicado en el Palacio Imperial de Hofburg.

El propio museo señala que no puede confirmarse que el tocado de plumas de quetzal haya pertenecido a Moctezuma, aunque deja claro que proviene de México. Su primera referencia escrita conocida aparece en un inventario de 1596 de las colecciones del castillo de Ambras, en Innsbruck, donde fue descrito como un sombrero de tipo morisco.

El museo también indica que no existe documentación que permita establecer con certeza cómo fue adquirido ni cuándo llegó a las colecciones de los Habsburgo.

El regreso de la pieza a México también enfrenta un obstáculo relacionado con su conservación.

En 2014, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que especialistas mexicanos y austriacos habían determinado, después de los trabajos de restauración realizados entre 2010 y 2012 por expertos del INAH, que el Penacho de Moctezuma era demasiado frágil para ser trasladado.

Ambos países acordaron que no debía moverse hasta contar con una tecnología capaz de protegerlo de las vibraciones durante el transporte.