Fernando ‘N’ quedará recluido en el Altiplano; vienen más órdenes de aprehensión, adelanta la FGR

El caso de huachicol fiscal del que presuntamente Fernandoo ‘N’ formó parte ha llevado a la detención de al menos 15 personas. (Cuartoscuro)

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, explicó que Fernando ‘N’, exalmirante de la Secretaría de Marina y supuesto líder de una compleja red criminal de huachicol fiscal, permanecerá recluido en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México. Godoy adelantó que habrá más órdenes de aprehensión por el caso.

La fiscal general explicó que las autoridades confirmaron la existencia de la red criminal tras detectar en Altamira, Tamaulipas, un buque con 8 millones de litros de combustible no reportado para evadir impuestos.

“Con la participación de servidores públicos deshonestos, se realizaba el transporte y distribución de los combustibles a través de empresas legalmente constituidas”, explicó Ernestina Godoy.

Detalló que las operaciones de la red delictiva abarcaron los estados de Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. El caso ha llevado a la detención de al menos 15 personas.

La FGR precisó que Fernando ‘N’ no fue extraditado, sino que expulsado de Argentina, pues llegó al país en abril de este año utilizando documentos falsos.

Godoy agradeció la colaboración de las autoridades de Estados Unidos y de la Cancillería de Argentina para concretar el traslado de Fernando “N” a México.

¿Cuáles son los delitos que la FGR le imputa a Fernando ‘N’?

Las investigaciones de la FGR señalan que Fernando ‘N’ lideraba una red de huachicol fiscal junto con su hermano. El mando naval habría controlado áreas clave de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) gracias a su cargo.

La red tenía como propósito permitir el ingreso ilegal de millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante declaraciones aduaneras falsas para que la gasolina o el diésel pasara la frontera como aceites lubricantes para evadir el pago de impuestos.

Por operar este esquema, la FGR señala a Fernando ‘N’ por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Además, enfrenta señalamientos por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.