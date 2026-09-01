El día que Oscar Burgos se peleó con Cepillín: ‘Nos dimos de trancazos y volvimos a ser amigos’

Cepillín se peleó con el comediante Oscar Burgos, así lo contó el regiomontano. (Foto: Cuartoscuro)

Oscar Burgos y Cepillín mantuvieron una relación de amistad durante varios años, aunque en una ocasión tuvieron una fuerte discusión que terminó en una pelea a golpes.

A pesar del conflicto, los dos comediantes lograron reconciliarse. Incluso, el payaso apoyó públicamente al intérprete de ‘Perro Guarumo’ en uno de los momentos más complicados de su carrera.

En 2024, durante una entrevista con Yordi Rosado, Oscar Burgos recordó aquel episodio y aseguró que, pese a los golpes, ambos terminaron siendo “muy amigos”.

“Nos dimos de trancazos, pero eso no impidió que al final fuéramos amigos, la llevamos a todo dar, además, él me apoyó en varias ocasiones, más cuando me estaban tirando por el pleito entre la familia de Karla Luna y Karla Panini (exesposa de Burgos)”.

Cepillín corrió a Oscar Burgos de su casa. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Por qué se pelearon Oscar Burgos y Cepillín?

El conflicto entre Oscar Burgos y Cepillín, quien estudió odontología, comenzó por un problema relacionado con César San Miguel, músico y conocido del intérprete de ‘Perro Guarumo’.

Según el relato de Burgos, San Miguel murió sin dejar una carta responsiva y, debido a esto, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) se negaba a entregar un apoyo económico a su viuda.

En aquel momento, el payaso Cepillín estaba en la directiva de la ANDA, por lo que Burgos acudió con él para pedirle ayuda y tratar de resolver la situación.

“Fui a su casa, empezamos a agarrar fiesta, yo más porque él no tomaba bebidas alcohólicas, entonces le dije cosas que le molestaron, pero lo harté, le dije, no manches, no estés presumiendo chingaderas, bájale de huevos”.

Cepillín le respondió que era su casa y podía hacer lo que quisiera. La discusión subió de tono hasta que se desató una pelea.

“Nos dimos de madrazos, duramos un rato sin hablarnos, ese día me corrió, no recuerdo quién ganó. Se me fueron encima varios, como pude me quité los golpes”, agregó.

Burgos también relató que una de las personas que se encontraba en la casa le pidió que se retirara porque, presuntamente, Cepillín había ido por una pistola. Tras el conflicto, los comediantes permanecieron alrededor de dos años sin hablarse.

¿Cómo se reconciliaron Oscar Burgos y Cepillín?

La reconciliación ocurrió cuando ambos coincidieron en un evento. Burgos recordó que, antes de encontrarse con Cepillín, incluso le dijo a las personas que lo acompañaban que probablemente habría una nueva pelea.

Sin embargo, el encuentro tuvo un desenlace completamente diferente.

“Coincidimos en un evento, le dije a quienes estaban conmigo que habría madrazos y pedí paro, llega Cepillín, me pide que lo invite al programa al día siguiente”. Burgos aceptó la propuesta y ambos volvieron a trabajar juntos como amigos.

Oscar Burgos recuerda la muerte de Cepillín

Cepillín, murió el 8 de marzo de 2021 a los 75 años, después de permanecer hospitalizado debido a complicaciones de salud.

El payaso había sido ingresado a un hospital en el Estado de México tras presentar fuertes dolores en la columna. Posteriormente, su estado de salud se complicó y desarrolló problemas en el hígado.

Oscar Burgos se enteró de la muerte por una llamada de su sobrina, quien le advirtió que tenía una mala noticia que probablemente le afectaría.

“Nos sorprendió a todos, no era muy grande, yo le tenía una gran estima, la verdad sí me dolió, me eché a llorar”, relató en la misma entrevista con Yordi Rosado.