Le roban pasaporte y visa de EU a Oscar Burgos: Comediante ofrece recompensa por sus documentos

El comediante mexicano Oscar Burgos denunció públicamente el robo de su pasaporte y visas de Estados Unidos, luego de que brieran la camioneta de su mánager en Monterrey.

A través de un video difundido en Instagram, el creador del personaje El Perro Guarumo explicó que entre los documentos sustraídos se encontraban su visa de trabajo y de turista, indispensables para cumplir compromisos profesionales fuera del país.

“Le abrieron la camioneta a mi mánager en donde estaba mi pasaporte, donde viene mi visa de trabajo para laborar en Estados Unidos y mi visa de turista también”, señaló Burgos en el mensaje dirigido a sus seguidores.

El robo ocurrió cuando una persona que se desplazaba en bicicleta forzó el vehículo donde se encontraba la documentación. El comediante precisó que el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. “La persona que abrió la camioneta iba en una bicicleta, ya lo vimos en las cámaras”, afirmó.

En su mensaje, el cómico mexicano hizo un llamado a quien sustrajo los documentos y a cualquier persona que pudiera encontrarlos posteriormente.

El artista aseguró que los papeles carecen de valor para terceros y ofreció una recompensa económica a cambio de su devolución. “No te va a servir de nada mi documento; quédate con el dinero de la cartera, eso no tiene problema”, expresó.

Burgos subrayó que no busca emprender acciones contra quien entregue los documentos, sino recuperar un expediente clave para su movilidad y trabajo internacional. “No pienso hacer nada en contra de tu persona, simplemente te gratifico si me lo entregas”, añadió.

El comediante explicó que el robo ocurrió en la colonia Paseo Residencial y reiteró su disposición a gratificar tanto al responsable como a quien eventualmente los encuentre. “A lo mejor lo tiró; quien lo encuentre también le gratificaré y le agradeceré mucho”, concluyó.

¿Quién es Oscar Burgos, comediante al que le robaron la visa?

Oscar Burgos, nacido en Tampico el 28 de junio de 1958, es un comediante y conductor de televisión ampliamente reconocido. Su carrera se consolidó gracias a personajes como El Perro Guarumo, figura que le otorgó una presencia constante en programas de comedia y entretenimiento.

Hijo de Gabino Burgos Larrea y María Luisa D’Estefano Puppo, tuvo su primera aparición televisiva en el canal 7 de su ciudad natal, dentro del programa Domingos Espectaculares, donde recitó un poema. Cuatro años más tarde participó en El León Oscar y sus amigos, espacio en el que presentó caricaturas caracterizado como un león.

De forma paralela a su incursión en la televisión, intentó desarrollar una carrera como futbolista profesional, disciplina en la que alcanzó la segunda división pero que no prosperó mucho más allá.

En 1979 dejó Tampico para trasladarse a la Ciudad de México, donde ingresó al Centro de Capacitación de Televisa, institución cl

ave en su formación artística. Posteriormente condujo Alegrías de medio día junto al actor César Bono, proyecto que reforzó su presencia en la televisión nacional.

En marzo de 2023, Burgos abandonó Televisa tras más de 40 años en el canal y desde entonces se concentra en sus redes sociales y otros proyectos.