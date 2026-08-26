‘I’ll be back’… pero al cine: Fecha del reestreno de ‘Terminator 2’ en México

La producción de Terminator 2 destacó por combinar efectos prácticos con imágenes generadas por computadora, una tecnología que permitió representar el cuerpo de metal líquido del antagonista. [Fotografía. Cinetopía, Shutterstock]

“Hasta la vista, baby” volverá a escucharse en las salas de cine. Terminator 2: El juicio final, una de las películas más reconocidas de Arnold Schwarzenegger, regresa a la pantalla grande en México como parte de las celebraciones por los 35 años de su estreno original.

La película dirigida por James Cameron tendrá una nueva oportunidad de enfrentarnos al T-1000 en cines, ahora con una presentación desarrollada a partir de una restauración en 4K, además de funciones en 3D y formatos premium.

El relanzamiento internacional fue organizado por STUDIOCANAL, Fathom Entertainment y Rialto Pictures, mientras que en México la distribución está a cargo de Cinetopia.

Estrenada originalmente en 1991, Terminator 2 se convirtió en un referente de la ciencia ficción y el cine de acción por sus secuencias, efectos visuales y el uso de imágenes generadas por computadora para crear al T-1000, además de consolidar una de las interpretaciones más recordadas de Arnold Schwarzenegger.

¿Cuándo se reestrena Terminator 2 en los cines de México?

Terminator 2: El juicio final se reestrena en México el próximo 17 de septiembre de 2026 y tendrá funciones exclusivas en más de 100 complejos de Cinépolis del país. La venta de boletos comenzó el pasado 21 de agosto.

El filme regresa a la pantalla grande con una versión remasterizada en 4K y se proyectará en formatos RealD 3D, 4DX y D-BOX. La restauración y conversión a 3D utilizadas para este relanzamiento corresponden al trabajo realizado por STUDIOCANAL en 2017.

El reestreno de la cinta protagonizada por Arnold Schwarzenegger forma parte de la celebración internacional por el 35 aniversario de la película. En Estados Unidos, las funciones comenzarán el próximo 28 de agosto, en coincidencia con el llamado “Día del Juicio Final”.

¿De qué trata ‘Terminator 2: El juicio final’?

La historia coloca a John Connor (Edward Furlong) como el nuevo objetivo de las máquinas. Skynet envía desde el futuro al T-1000 (Robert Patrick), un Terminator avanzado compuesto de metal líquido que puede modificar su apariencia y cuya misión es asesinar al joven antes de que se convierta en el líder de la resistencia humana.

Pero John también recibe ayuda desde el futuro. La resistencia envía un T-800 (Arnold Schwarzenegger) reprogramado para protegerlo, un cambio de papel respecto a The Terminator (1984), donde el personaje de Schwarzenegger era la máquina enviada para asesinar a Sarah Connor.

A ellos se une Sarah Connor (Linda Hamilton), quien conoce las consecuencias que tendrá el desarrollo de Skynet. Los personajes intentan detener los acontecimientos que conducirán al Día del Juicio Final y a la posterior guerra entre humanos y máquinas.

¿Por qué ‘Terminator 2′ marcó la carrera de James Cameron?

James Cameron llegó a Terminator 2 después de dirigir películas como The Terminator (1984), Aliens (1986) y The Abyss (1989). Esta última también resultó importante para el desarrollo de técnicas de efectos visuales que posteriormente alcanzaron otro nivel con las transformaciones del T-1000.

La producción de Terminator 2 destacó por combinar efectos prácticos con imágenes generadas por computadora, una tecnología que permitió representar el cuerpo de metal líquido del antagonista.

La cinta consiguió cuatro premios Oscar: mejores efectos visuales, mejor maquillaje, mejor sonido y mejor edición de efectos de sonido. Además, recibió nominaciones en las categorías de fotografía y montaje.

El éxito de Terminator 2: El juicio final también se reflejó en la taquilla: recaudó más de 517 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la entrega con mayor recaudación de la franquicia.

Después de Terminator 2, James Cameron volvió a trabajar con Schwarzenegger en True Lies (1994) y, años más tarde, dirigió la aclamada película Titanic (1997), con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como protagonistas. Ahora, 35 años después de que el T-800 prometiera que volvería, el personaje cumple nuevamente su palabra con su regreso a las salas de cine mexicanas.