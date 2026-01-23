¿EU meterá más presión a México por los cárteles? Esto sabemos de la reunión bilateral de este viernes

Además de la reunión de este viernes, Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio acordaron una reunión ministerial en Washington en febrero.

Una nueva reunión entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y del presidente Donald Trump tendrá lugar este viernes 23 de enero, luego de una llamada entre ambos mandatarios el pasado 15 de enero, así como la entrega de 37 narcotraficantes mexicanos, entre ellos Pedro Inzunza ‘El Señor de la Silla’ y Armando Núñez González, ‘Delta 1′.

Tras la llamada entre Trump y Sheinbaum, las cancillerías de ambos países, representadas por Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente, respectivamente, acordaron el 15 de enero pasado que la siguiente reunión del Grupo de Implementación de Seguridad Bilateral será este viernes.

Dicha reunión, según un comunicado conjunto entre ambos gobiernos, está "basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas“.

EU insiste en resultados concretos contra el narco: México pide fin al tráfico de armas

Además del comunicado conjunto, el Departamento de Estado, a través de la oficina para asuntos del hemisferio oeste, insistió que no bastan los esfuerzos graduales de parte de México, y que es necesaria más presión para combatir a los cárteles.

"Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable. Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera“, escribió la oficina en sus redes sociales.

Autoridades de ambos países insistieron que la reunión de este viernes necesita acciones tangibles para fortalecer la cooperación para el intercambio de información entre ambos países y "para contrarrestar a los carteles y detener el tráfico de fentanilo“.

Sin embargo, uno de los puntos que se tocó en el comunicado es uno de los principales reclamos de México: el tráfico de armas, mismo para el que deberán haber resultados según lo acordado entre México y EU.

Luego de la reunión de este 23 de enero, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acordaron una reunión ministerial en Washington en febrero para evaluar resultados, aunque aún se desconoce la fecha.