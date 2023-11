¿Por qué descalificaron al mexicano Fernando Martínez tras ganar oro en los Panamericanos 2023?

El festejo del atleta mexicano Fernando Daniel Martínez tras haber terminado en primer lugar la prueba varonil de los 5 mil metros en atletismo duró poco, pues cuando creía que había conseguido una nueva medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 realizados en Santiago de Chile, se le notificó que fue descalificado.

Martínez se quedó sin subir al podio en el Estadio Nacional de Santiago al finalizar con un tiempo de 14:47.68, que significaba la revalidación del título conseguido en la pasada edición de Lima 2019, ya que los jueces decidieron que un movimiento de su brazo izquierdo obstaculizó a su oponente, el estadounidense Kasey Knevelbaard, quien se quedó como el más rápido.

Fernando Daniel Martínez fue descalificado en los Juegos Panamericanos 2023 por obstaculizar al estadounidense Kasey Knevelbaard. (Foto: Mexsport)

¿Por qué descalificaron al atleta mexicano en los Juegos Panamericanos 2023?

Martínez hizo contacto directo poco antes de cruzar la meta, pues la diferencia entre ambos era de .01 segundos o una centésima de segundo. El reglamento prohíbe este acto de forma intencional.

Cuando estaba celebrando con su bandera de México y un sombrero, Martínez fue avisado de la decisión que dio el triunfo a Knevelbaard, mientras que las medallas de plata y bronce se las llevaron el canadiense Charles Philibert-Thiboutot y el brasileño Altobeli da Silva, respectivamente.

Aunque el delegado apeló, no hubo un cambio de opinión. De acuerdo con la periodista Katya López, cometió un error. “Fue no abarcar la totalidad del carril interno para así impedir que Knevelbaard lo pudiera rebasar por el carril izquierdo; si hubiera estado en la parte central del carril (el estadounidense) habría tenido que salir por el lado derecho, recorrer unos cuantos metros más y no hubiera podido alcanzarlo”, explicó en sus redes sociales.

Fernando Daniel Martínez vs. Ana Gabriela Guevara

En declaraciones a los medios de comunicación, el deportista aseguró que no recibió apoyo por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cuya titular es la exvelocista Ana Gabriela Guevara.

“Con Ana Gabriela Guevara la comunicación es nula, tengo cero contacto y cero apoyo. Es nulo apoyo en recursos y becas, para Juegos Centroamericanos metí mis papeles, pero es nulo el apoyo moral y económico”, dijo.

Asimismo, aseguró que fue un “acto de cuerpo” y se dijo contento con el resultado y la preparación que tuvo, por lo que argumentó que la descalificación, que calificó de “injusta”, no le quita el mérito.