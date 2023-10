La Conade y el Comité Olímpico se ‘reconcilian’ para apoyar a mexicanos en los Juegos Panamericanos

Las diferencias entra la Conade y el Comité Olímpico Mexicano (COM) tendrán una ‘tregua’ de cara a los Juegos Panamericanos con el objetivo de que los connacionales que participarán en las justas tengan todo el apoyo de ambos organismos.

Así lo dieron a conocer Ana Gabriela Guevara y María José Alcalá, titulares de las dependencias, en un comunicado publicado este miércoles.

Ana Gabriela Guevara ha sido señalada por irregularidades en la Conade, organismo que dirige. (Foto: Cuartoscuro)

La Conade y el Comité Olímpico Mexicano ‘liman asperezas’

En el escrito, ambas dependencias señalan que trabajarán de “manera conjunta para garantizar la atención y necesidades de los atletas mexicanos”.

Asimismo destacan que los participantes tendrán el “apoyo total de los médicos y fisiatras asignados a la delegación mexicana”.

Alcalá destacó que las diferencias entre organismos no podían repercutir en los atletas, pues su participación en la justa continental podía ser el trampolín para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Las diferencias no pueden influir en el desempeño de nuestros atletas, ya que ellos son la razón de ser del deporte y quienes toman esta justa como una oportunidad de conseguir plazas o puntos olímpicos.”

Las titulares concluyeron que los esfuerzos en esta conciliación tienen por objetivo el bien colectivo del deporte mexicano.

“Llegar a un acuerdo entre ambas instancias deportivas beneficiará al deporte del país”, finaliza.

Alcalá señaló en el boletín que Ana Guevara se mostró dispuesta al diálogo para que ambas dependencias se enfocaran propiciar condiciones favorables para la delegación nacional.

José María Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, y Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade.

¿Por qué se ‘pelearon’ la Conade y el Comité Olímpico Mexicano?

Ana María Alcalá compartió en entrevista para ESPN las razones por las que se suscitó la ‘ruptura’ entre el Comité Olímpico Mexicano y la Conade.

De acuerdo con Alcalá, el domingo pasado la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte “en un acto deliberado, doloso” pretendió cambiar a los atletas que ya habían sido asignados como abanderados. Sin embargo, Ana María recalcó que la única dependencia que puede hacer esas modificaciones es el COM.

“Ya se habían anunciado en las dos páginas, de los institutos, a los seleccionados”, señaló, y reveló que se negó a que esta acción se ejecutara; no obstante, el lunes se llevó a cabo el abanderamiento pese a la negativa de Alcalá.

“Manifesté que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, porque era una falta de respeto para la institución y a los atletas”, dijo para el medio deportivo.

La titular del COM mencionó que la situación le pareció “un acto grosero en contra de los atletas” y que por tanto pidió que Ana Guevara, quien supuestamente tomo la decisión, no asistiera a la delegación. Pero la respuesta, según Alcalá, no fue favorable.

AMLO abanderó a los deportistas que representarán a México en los Juegos Panamericanos 2023. (Foto: EFE)

“Me entero, yo, hace unos momentos, que decidieron no subir al avión los médicos que manda la Conade”, dijo Ana María.

La titular expresó su desacuerdo y señaló las fallas que la Conade ha tenido con los atletas.

“No es correcto que actúen de esa manera con los atletas, les quitan sus becas, no les permiten que vengan algunos entrenadores para atenderlos, ponen de pretexto que por su convenio, no les pagan la preparación o los gastos por participación en selectivos”, recalcó.

En sus declaraciones, Alcalá señala que le parecía “decepcionante la actitud” que Ana Guevara había tomado como ‘respuesta’ a la prohibición de no asistir al abanderamiento.

Tras la reacción de la titular de la Conade, Ana María destacó que se habían puesto en contacto con los institutos del deporte para pedir su apoyo, dado que no querían poner en riesgo las competencias de los atletas.

“Posiblemente no estén en uno o dos días cubiertos en su totalidad los deportes, no sabemos si los que se encuentran en Chile y son de la Conade se van a retirar de la delegación, es una decisión de la Conade”, finalizó la presidenta del COM.