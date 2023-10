Primer oro para México: Así va el medallero en los Juegos Panamericanos 2023

La delegación mexicana que participa en los Juegos Panamericanos 2023, celebrados en Santiago de Chile, desea poner el nombre del país en alto al subir al podio para celebrar las medallas conseguidas en la justa deportiva que se lleva a cabo del 20 de octubre al 5 de noviembre.

México tiene el objetivo de mantenerse como potencia entre los primeros 3 países del medallero, como hizo en Lima 2019, por lo que deben superar las 138 preseas conseguidas entonces (37 oros, 39 platas y 62 bronces). Entonces los mexicanos se posicionaron detrás de Estados Unidos y Brasil.

El presupuesto otorgado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano (COM) para los atletas fue de 96 millones de pesos, confirmó María José Alcalá. Este 2023 viajó un grupo de 640 competidores, liderados por varios medallistas olímpicos y mundiales.

Son 21 plazas que se otorgarán para los Juegos Olímpicos de París 2024, las que se disputan en diferentes disciplinas como los clavados con actividades en el Centro Acuático.

Sin embargo, no todas han sido buenas noticias luego de que se confirmara la suspensión de 18 meses del ciclista Gerardo Ulloa, anunciada por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) debido a que no notificó su cambio de residencia y no cumplió con los 3 controles sorpresa por parte de la UCI.

El atleta William Arroyo obtuvo la primera medalla de oro para México en los Juegos Panamericanos 2023. (Foto: X @CONADE)

Los atletas que dieron medalla a México en los Juegos Panamericanos 2023

La primera medalla de bronce la otorgó la regiomontana Cecilia Lee en la disciplina de taekwondo femenil dentro de la modalidad individual de poomsae, luego de vencer a la chilena Constanza Moya en cuartos de final y ganar en semifinales ante la estadounidense Marie Kaitlyn (quien es actualmente la número 3 del mundo) por una puntuación de 7.660.

Por su parte, William Arroyo consiguió su pase a la final tras vencer en semifinales al peruano Hugo del Castillo. Con una puntuación de 7.850 consiguió el oro con su victoria al nicaragüense Elian Ortega, también en poomsae de la rama varonil.

*Con información de EFE.