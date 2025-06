Omar Chaparro pensó en quitarse la vida por crisis económica y matrimonial: ‘Llegué a un lugar muy oscuro’

Aunque a veces podemos ver a personajes famosos como Omar Chaparro vivir una vida llena de fama, amistades y lujos, lo cierto es que hay historias de lucha y sufrimiento detrás, al punto de que pensó en quitarse la vida gracias a las complicadas situaciones que vivía en ese momento.

El actor y conductor de TV conocido por personajes como la ‘Licenciada Pamela’ compartió que hace unos años vivió uno de los momentos más complicados de su vida, en el que su situación económica y relaciones personales no estaban nada bien.

Eso lo hizo tener en algunas ocasiones pensamientos suicidas, pero gracias a su familia y círculo cercano, logró salir de aquella situación y en la actualidad se siente pleno consigo mismo.

“Soy aquel que un día se perdió y no encontraba la salida. Soy ese tonto que estúpidamente pensó quitarse la vida. Pero ahora soy el que quiere viajar, el que quiere vivir porque quiere cantar, quiere reír…”, leyó Chaparro en una parte de la entrevista; se trataba de una carta que escribió para describirse a sí mismo, pero ¿qué hay detrás de aquel pensamiento?

Omar Chaparro vivió una crisis personal en 2020. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

¿Por qué pensó Omar Chaparro en quitarse la vida?

En una reciente entrevista con René Franco, el actor que prestó su voz para Po, personaje principal de la saga de películas de Kung Fu Panda, reveló que hace 4 años, tiempo que coincidió con los inicios de la pandemia, se sentía mal en varios aspectos, sobre todo a nivel económico, aunado a una crisis matrimonial.

“Sí. Hace 4 años llego a un lugar muy oscuro donde sí estuve ahí tentado (en quitarme la vida), y bendito Dios no lo hice; y bendito Dios también considero que fue lo mejor que me pudo haber pasado”, asegura el comediante.

Gracias a esas crisis, tocó fondo y por un momento pasó por su mente el dejar este mundo, pero después pensó con más claridad y quería saber qué había después de aquellas situaciones que en ese momento le aquejaban.

Omar Chaparro llegó a tener pensamientos suicidas hace 4 años. (Foto: Facebook @SoyOmarChaparro)

“Estaba triste, por eso no lo hice (por mi familia). Yo creo que más bien dije: ‘Esto es muy incómodo, este lugar donde me encuentro es desolador, es muy oscuro’. Ya tuve la duda de: ‘¿Y si ya se acaba todo?’, y después dije: ‘Quiero ver qué hay después de esto’”, relata en la plática.

La crisis económica y matrimonial de Omar Chaparro

En aquel momento, se le juntaron dos temas sensibles al conductor de TV mexicano, pues a la par de que no le estaba yendo tan bien en terrenos económicos, enfrentó una dura crisis matrimonial con su esposa, Lucía Ruiz de la Peña, con quien está casado desde 2001.

“Estaba a punto de perder a mi familia. Es nuestra crisis matrimonial más fuerte que hemos tenido y estaba en bancarrota; estaba cansado, enfermo, en un momento muy oscuro”, asegura Omar.

Omar Chaparro creyó hace unos años que perdería a su familia gracias a una crisis matrimonial que enfrentó con Lucía. (Foto: Facebook @SoyOmarChaparro)

Aunque en los últimos años tuvo varios proyectos prometedores, incluido el programa Sabadazo, películas en Estados Unidos y otros, lo que le motivó a adquirir una propiedad en California que después de un tiempo decidió rentar. Todo iba muy bien, pero el inicio de la pandemia detonó una crisis económica en la que se estancó.

“Un mes antes firmamos el contrato y llegó la pandemia, y el cuate que me había rentado la casa (era beisbolista, muy famoso) me dijo: ‘Se cancela el baseball season, no te pago’. ‘Pero está firmado’ (le dije); ‘la pandemia me protege’ (respondió). Entonces, ¿qué sucedió? Que yo me quedé con el mortgage de esa casa que estaba pagando (...) Y cero ingresos, cero películas, cero. Entonces por ahí empezó toda esta bolita de nieve", explicó.

Afortunadamente logró salir de aquella crisis y actualmente sigue casado con Lucía, además de tener varios proyectos laborales en puerta.