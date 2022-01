Xavier Tello: Nunca se había visto un desabasto de medicamentos tan grande y de tanto tiempo

En su participación en La Silla Roja, Xavier Tello señaló que 'No había un motivo para desmantelar el sistema de adquisiciones del IMSS'. (Especial)

Xavier Tello argumentó que México nunca había visto un desabasto de medicamentos que durara tanto tiempo y que fuera tan grande como el que se padece actualmente.

Durante su participación en el programa dominical La Silla Roja, el médico cirujano y analista en políticas de salud señaló que “hasta 2018 la compra consolidada del Instituto Mexicano del Seguro Social llegó a garantizar más del 90 por ciento de los medicamentos (que se compraban en el país)”, en tanto que la desmantelación de su sistema de adquisiciones generó un desabasto nunca antes visto.

“Nunca se había visto un desabasto tan grande y de tantas cosas y de tanto tiempo... A finales de 2018 todos leímos una declaración de Carlos Urzúa que decía que uno de los postulados económicos de esta administración sería que todas las compras del gobierno federal se iban a hacer de una forma centralizada... Lo cual levanta cejas, sobre todo a nivel de compras especializadas”.





Insistió en que las personas que deberían hacer las compras deben ser las capaces. Además cuestionó el cambio de sistema de compra, así como la solución que dio el gobierno federal, que para él fue “simplista”.

“Primero que nada pusieron a gente ignorante del tema, sentaron a alguien a hacer algo que no sabía hacer. No sabían de qué se trataba la salud, el sistema de salud, el mercado y sus adquisiciones. No conocen la diferencia entre una empresa farmacéutica o un distribuidor de medicamentos, la logística internacional y tiempos de entrega”.

Señala que es un problema de incompetencia por parte de las autoridades federales el no preguntar ni aprender de las personas que saben del rubro. También expresa que los encargados de manejar las compras en sector salud están “aferradas a un mismo modelo que no ha funcionado”.

Respecto al desabasto de medicamentos , Tello expuso que es “impulsado por una carga ideológica”.

“No había un motivo para desmantelar el sistema de adquisiciones. Lo que se ha dicho del combate a la corrupción fue algo a lo que no se le dio diagnóstico antes de investigar. No hay una sola acta judicial levantada contra nadie, demandas ni personas en la cárcel”.

Señala que lo único existente respecto al tema del combate al sistema de salud previo a la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un memorándum firmado por el mandatario que dice que el anterior sistema de adquisiciones es “inmoral”.

Señala que la desintegración del sistema de abastos es lo que ha llevado a una escasez de los insumos en México, y que la inmoralidad del anterior sistema no está sustentada.

Leonardo Kourchenko señaló el “veto” a tres empresas distribuidoras de las licitaciones de medicamentos y su distribución por parte de las autoridades federales. A lo que Xavier Tello respondió que el gobierno nunca sustituyó a esas empresas.

“Las empresas farmacéuticas se dedican a hacer medicinas, carecen de la capacidad para entregar medicamentos y la capacidad administrativa para participar jurídica y financieramente en licitaciones. Ellos entendían que esta distribución era un intermediarismo y que se le estaba incrementando un 30 por ciento el precio de los medicamentos, lo cual no es cierto”.

Señaló que ese 30 por ciento lo quitaron a la inversión en medicamentos. Además argumentó que vetaron a las tres empresas más grandes, que eran las más importantes y con mayor capacidad logística, quienes trabajaban con los medicamentos más complicados (incluyendo los oncológicos).

Finalmente, Xavier Tello explicó que los medicamentos para el cáncer y los antirretrovirales tuvieron una discontinuidad en un inicio, y que hubo un desconocimiento en las necesidades de los pacientes con cáncer por parte del gobierno al haber eliminado los permisos para la fabricación de medicamentos con la farmacéutica PISA y no tener una alternativa en el momento para evitar el desabasto.