‘Voy a vivir’: Humberto Padgett, reportero de Gómez Leyva, supera el cáncer; amputaron parte de la lengua

El reportero Humberto Padgett venció el cáncer de lengua que padecía tras someterse a un tratamiento en el IMSS.

Humberto Padgett, quien era reportero del programa de Ciro Gómez Leyva, reapareció para anunciar que finalmente venció el cáncer de lengua que padecía y relató cómo fue la operación a la que se sometió.

El periodista compartió en un video que hace una semana le realizaron una cirugía que resultó exitosa, pero le extirparon una tercera parte de la lengua para eliminar por completo la enfermedad.

“El doctor logró sacar la totalidad del cáncer más márgenes libres de células malignas. En ese momento se mandó al patólogo para que revisara bajo el microscopio si se había llevado junto con la tercera parte de mi lengua, que es lo que me amputaron, una parte del cáncer para tener la certeza y decir que quizá ya no rebrote”, contó.

Padgett admitió que la ‘batalla’ todavía no termina por completo debido a que como parte del proceso deberá someterse a nuevos tratamientos en los siguientes meses.

‘Voy a vivir’, dice Humberto Padgett tras cáncer de lengua

“Viene un tratamiento de radioterapia, lo sé y quizá vengan más quimios, el asunto no está ganado, pero hoy ya no solo es mi anhelo lo que me permite decirlo, sino la certeza científica: voy a vivir”, agregó.

El reportero compartió que el tratamiento al que se sometió fue parte de un protocolo de investigación realizado en el Hospital General Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“El doctor José Francisco Gallegos Hernández lo que hace es llevar una quimioterapia de inducción a los pacientes con características como la de su servidor para reducir el cáncer y en casos como el mío volverlo quirúrgicamente tratable en lugar de irse directamente a la radioterapia o a otros medios en los que se tratan casos que son de mal pronóstico”, añadió el periodista.

Humberto Padgett dijo que el primer diagnóstico fue en agosto y le dijeron que el tumor estaba ubicado en una zona inoperable, por lo que tendrían que extirparle la lengua por completo y sustituir el músculo con un injerto del brazo. Sin embargo, no fue necesario.

¿Qué sabemos del tratamiento contra el cáncer de lengua en el IMSS?

Padgett reconoció la labor realizada por el Instituto de Cancerología, el médico quien lo operó, el IMSS y el Centro Médico Siglo XXI.

“Entendiendo todos los retos que enfrenta la medicina mexicana en estos momentos, también hay que decir que en este momento se hace investigación de vanguardia”, afirmó.

De esta forma, Humberto Padgett agradeció al Seguro Social por la intervención con la cual quedó eliminado por completo el cáncer que padecía y aseguró que solo quedarán daños menores. Incluso mostró la cicatriz que le quedó en el cuello tras haber sido sometido a la operación.