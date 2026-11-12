Jornada de 40 horas: el costo oculto de no medir la jornada

La reducción de la jornada laboral suele contarse en horas. En los estados financieros se contará en pesos, y buena parte de esa cuenta depende de algo que muchas empresas aún no hacen: medir cuánto trabaja cada persona.

El decreto del 1 de mayo que modificó la Ley Federal del Trabajo (LFT) baja el máximo semanal a 46 horas en 2027 y lo reduce dos horas por año hasta llegar a 40 en 2030 (transitorio segundo).

El mismo decreto prohíbe que la reducción implique disminución de sueldos, salarios o prestaciones (transitorio séptimo). Si la nómina no cambia y las horas sí, cambia el precio de cada hora.

Más caro por hora desde enero

Con el mismo salario repartido entre 46 horas en lugar de 48, el costo por hora ordinaria aumenta 4.3% en 2027. Con la semana de 40 horas, el incremento acumulado será de 20%.

Muchas operaciones cubrirán la diferencia con tiempo extra, que la ley reserva para circunstancias extraordinarias y limita con nueve horas semanales en 2026 y 2027, diez en 2028, once en 2029 y doce en 2030, con un máximo de cuatro horas diarias y cuatro días por semana.

Esas horas se pagan al doble, y las que rebasen el tope, al triple (arts. 66 y 68 y transitorio cuarto).

“El director de finanzas que presupueste 2027 con la plantilla y los turnos de este año se va a quedar corto”, advierte Raúl Santillán, CEO de FiscoClic.

“La diferencia no se ve en el sueldo, se ve en la línea de horas extra”.

FiscoClic

Un ejemplo con números

Un cálculo ilustrativo, con supuestos y no con datos de una empresa real, lo dimensiona. Supongamos una compañía de 100 personas que paga a cada una 2,760 pesos semanales, unos 12,000 al mes, y que en 2027 decide mantener su operación de 48 horas.

Con 46 horas como jornada ordinaria, la hora de cada trabajador pasa a costar 60 pesos, frente a 57.50 en 2026. Las dos horas que excedan la nueva jornada se pagan dobles, a 120 pesos cada una: 240 pesos por persona a la semana, 24,000 pesos semanales para toda la plantilla y alrededor de 1.25 millones de pesos al año, sin contar cargas sociales ni prestaciones.

Si alguien suma diez horas extra en una semana, la décima cuesta 180 pesos. Nada de eso se controla sin saber, persona por persona, cuántas horas se trabajaron y quién se acerca al tope.

El otro costo: no poder probar

El segundo frente es legal. La nueva fracción XXXIV del artículo 132 exige llevar el registro electrónico de jornada laboral de cada trabajador, con su hora de entrada y de salida, y entregarlo a la autoridad si lo requiere.

Las disposiciones de la Secretaría del Trabajo (STPS) sobre su alcance y excepciones serán aplicables desde el primer día de 2027 (transitorio quinto); al cierre de esta edición, todavía no se publican.

No llevarlo se castiga con 250 a 5,000 UMA: de 29,327.50 a 586,550 pesos con la UMA de 2026 (art. 994, fracc. IV Bis). La multa se calcula por cada trabajador afectado y se duplica si hay reincidencia (art. 992). Si se afectan las 50 personas de una plantilla, la mínima rebasa 1.4 millones de pesos; la máxima ronda 29.3 millones.

En tribunales la cuenta puede crecer. Cuando hay controversia, probar la jornada le toca al patrón (art. 784), y si no exhibe sus controles, se presume cierto lo que afirma el trabajador (art. 805).

Los reclamos de tiempo extra suelen llegar junto con una demanda por despido; si el patrón no prueba la causa, los salarios vencidos corren hasta 12 meses y luego generan intereses (art. 48). Con el sueldo del ejemplo, solo ese primer año equivale a unos 144,000 pesos por trabajador, un pasivo contingente que pocas empresas reservan.

A cambio, el decreto premia a quien mide bien, el contenido del registro hace prueba plena si se acredita que ambas partes lo acordaron.

“Un juicio laboral se gana o se pierde con lo que la empresa puede exhibir”, dice Santillán. “Medir cuesta poco comparado con una sola demanda que no puedes contestar”.

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Medir frente a no medir

Costo de medir: una suscripción por colaborador y una configuración que, en empresas pequeñas, puede quedar lista el mismo día. Costo de no medir: horas extra pagadas sin saber si se trabajaron, multas que se multiplican por plantilla y juicios en los que la versión del trabajador se tiene por cierta.

La primera duda de muchas áreas de compras es si hace falta un reloj checador obligatorio en cada sucursal. La respuesta cambia el presupuesto: la ley no pide un activo fijo en la pared, sino un registro electrónico de entrada y salida, que puede contratarse como servicio y no como inversión en equipo.

Para que sirva como prueba, conviene que el trabajador pueda consultarlo y que ningún ajuste se haga sin dejar rastro.

FiscoClic, que suma más de 3,000 clientes en México, separa en automático las horas dobles y triples, avisa antes de que alguien llegue al tope y manda el reporte a la nómina.

Unos 30 días hábiles

Sin contar el puente, el Buen Fin, las posadas ni la última semana del año, desde principios de noviembre quedan unos 30 días hábiles efectivos.

El control de asistencia se resguarda doce meses, y otros doce tras la salida del trabajador (art. 804), y quien quiera reclamar tiene un año para hacerlo (art. 516). Lo que no se registre desde enero ya no se podrá reponer.

“El presupuesto de 2027 se aprueba en diciembre, y la línea de horas extra debería salir de datos reales, no del promedio del año pasado”, concluye Santillán. “Quien empiece a medir en enero va a poder corregir ese número en marzo”.